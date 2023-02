A- A+

"Equipe a ser batida", como disse o volante Fabinho, o Sport volta a entrar em campo na noite desta quarta-feira (8). Às 20h, visita o Porto, no Lacerdão, em jogo atrasado da 7ª rodada do Campeonato Pernambucano. Com oito pontos, a equipe de Caruaru busca se recuperar da derrota para o Retrô, no intuito de voltar a incomodar o pelotão de cima. Já o Leão, lidera a competição com 16 pontos e tenta manter uma invencibilidade que já dura oito partidas no ano. Além disso, o Rubro-negro inicia contra o Gavião uma série de quatro compromissos em um intervalo de dez dias.

Diante da sequência pesada de jogos, que ainda conta com Náutico (Estadual), além de Ceará e Santa Cruz (Copa do Nordeste), o técnico Enderson Moreira não descartou realizar mudanças na formação titular. Apesar de destacar as dificuldades que o Leão vai encontrar perante o Porto, o treinador se mostrou preocupado com a recuperação dos jogadores.

"São quatro jogos em 10 dias. O tempo de recuperação é mínimo. Eu não gosto de falar nada sobre o que vamos fazer. O que mais importa é o processo de recuperação dos atletas, saber quem está inteiro para o jogo. Se a gente tiver algum problema, a gente vai fazer a troca. É humanamente impossível participar com a mesma equipe de todos os jogos", iniciou.

"O Porto fez um grande jogo contra o Retrô. É um jogo extremamente difícil, que a gente precisa ir com o que tiver de melhor. Vamos avaliar jogo a jogo para não tomar decisões precipitadas", concluiu.

Uma ausência certa na equipe é a do lateral-direito Eduardo. Ele deixou o duelo contra o Campinense com uma entorse no tornozelo e segue sendo avaliado pelo departamento médico. Com isso, Ewerthon volta a receber oportunidades no time titular. Nomes como Denival, Matheus Vargas, Labandeira, Wanderson e Gabriel Santos também podem aparecer na formação inicial.

Um dos destaques do Sport neste início de temporada, o lateral-esquerdo Igor Cariús enfatizou o bom momento vivido pela equipe, mas pregou cautela com o confronto desta quarta.

“A gente sabe que não tem jogo fácil. É bom começar a temporada como começamos, ganhando, dá mais tranquilidade no dia a dia para trabalhar. Comemoramos depois do jogo de Campina Grande, mas quando passou de maia noite o foco passou para o Porto, para o Pernambucano, este é o pensamento, procurar evolução e pensar nas vitórias”, salientou.

Ficha técnica

Porto

Henrique; Pedrão, Cleberson Varane, Carioca; Danielzinho, Rafael Gelatti, Danilo, Geyson e Edvaine; Tharcysio e Fábio Bahia. Técnico: Oscar de Souza.

Sport

Renan (Denival); Ewerthon, Thyere, Sabino (Chico) e Igor Cariús; Pedro Martins, Fabinho e Jorginho (Matheus Vargas); Edinho (Labandeira), Luciano Juba (Wanderson) e Vagner Love (Gabriel Santos). Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Lacerdão (Caruaru/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Nairon Pereira de Lira

Assistentes: Marcelino Castro de Nazaré e Matheus Valentim da Silva

Transmissão: Nosso Futebol

