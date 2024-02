De olho em vaga antecipada na semifinal, Sport recebe o Porto, na Arena de Pernambuco

A- A+

Depois deste sábado (17), o Sport terá como adversários Fortaleza, pela Copa do Nordeste, e Náutico, pelo Pernambucano. Com tal sequência pesada pela frente, o Leão entrará em campo com uma única missão contra o Porto, às 16h30, na Arena de Pernambuco: vencer. Na ponta da tabela com 18 pontos, o Rubro-negro garante vaga antecipada às semifinais se derrotar o Gavião do Agreste por qualquer que seja o placar. O time de Caruaru, por sua vez, é o penúltimo colocado, com apenas três pontos, e precisa pontuar para não correr riscos de ser rebaixado ao término da rodada.

Com três vitórias consecutivas na temporada, a expectativa é que o Sport entre em campo com um time alternativo diante da pior zaga do Pernambucano. Não só pelo fato que rodar o elenco tem sido algo rotineiro com Mariano Soso. Mas, sim, principalmente, por conta do duelo com o Fortaleza, marcado para quarta-feira.

Assim, a tendência é que duas peças ganhem minutagem para tentar acompanhar o ritmo dos companheiros: Lucas Lima e Tití Ortiz. Ambos ainda estão adquirindo o melhor vigor físico para ajudar o clube na temporada. Enquanto o meia reestreou com gol diante do Itabaiana, o atacante ainda não foi relacionado por Mariano Soso.

Lucas Lima, inclusive, tem a esperança de aparecer entre os titulares perante o Porto e pregou respeito ao adversário. "Me sinto bem. Fazia muito tempo que não jogava, senti isso quando entrei (contra o Itabaiana). Mas estou pronto, preparado, mas fica a critério do professor e da comissão", salientou.

"Será um jogo importante, assim como todos. Temos a responsabilidade de ganhar, jogando em casa, com nossa torcida. O Porto tem nosso respeito, e vamos entrar para fazer o melhor. Não sabemos ainda quem vai jogar, mas independentemente se eu jogar desde o começo ou em boa parte, espero fazer meu melhor", falou o meia.

Outro que pode aparecer contra o time de Caruaru é o zagueiro Rafael Thyere. Na última quarta-feira, o capitão da equipe foi ausência. Ele foi liberado por Soso após o nascimento de seu filho.

Ficha técnica

Sport

Caíque França (Thiago Couto); Lucas Ramon, Thyere, Renzo e Roberto Rosales; Fabinho, Ítalo e Lucas Lima (Alan Ruiz); Pablo Dyego (Tití Ortiz), Zé Roberto e Arthur Caíke. Técnico: Mariano Soso.

Porto

João Ciriaco; Edson Júnior, José Werison, Kaio Henrique e Oziel; Bruninho, Adãozinho, Robinho e Ítalo Melo; João Gabriel e Ivisson. Técnico: Carlos Alberto.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Michelangelo Almeida

Assistentes: Ricardo Chianca e Wagner Cabral Miranda

Transmissão: TV Globo

Veja também

NÁUTICO Após Retrô, técnico do Náutico, Allan Aal fala em "virar a página" para enfrentar rival Sport