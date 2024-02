De olho em vaga direta na semifinal, Náutico tenta quebrar jejum de quatro anos sem vencer o Sport

A- A+

Neste sábado (24), nos Aflitos, o Náutico poderá, como diz o ditado popular “matar dois coelhos com uma cajadada só”. Ou dois leões. Diante do Sport, pela última rodada do Campeonato Pernambuco, o Timbu pode, ao derrotar o rival, conquistar o segundo lugar do torneio, podendo garantir vaga direta na semifinal - a depender de outro resultado na rodada. Mas não é somente isso. Caso saia vencedor, os alvirrubros colocarão um ponto final no jejum de quatro anos sem derrotar os rubro-negros.





A última vitória do Náutico diante do Sport foi em 2020, pela Copa do Nordeste. Nos Aflitos, com gols de Ronaldo Alves e Jean Carlos, a equipe venceu por 2x0. De lá para cá, foram cinco derrotas e quatro empates. O maior jejum em Clássico dos Clássicos no século.



Em 2021, foram três jogos, todos pelo Campeonato Pernambucano. O Sport ganhou por 3x0 na primeira fase, na Ilha do Retiro, e empatou os duelos seguintes, válidos pela final, em 1x1, nos Aflitos e na Arena de Pernambuco. O Timbu se sagrou campeão nas penalidades.



O Sport foi vencedor nas duas primeiras partidas de 2022. Pelo Estadual, 2x1 nos Aflitos. No Nordestão, 3x2 na Ilha do Retiro. No mesmo ano, mas pela Série B, o Leão ganhou por 2x1 em casa e ficou no 1x1 como visitante.



Ano passado, o Clássico dos Clássicos pelo Pernambucano, nos Aflitos, terminou empatado em 2x2. Na Copa do Nordeste, também na casa alvirrubra, deu Leão, por 2x0. O último encontro entre os clubes.



Antes, o maior jejum do século durou de 2014 a 2017 e de 2002 a 2022, com sete jogos em ambas as ocasiões. No primeiro recorte, foram cinco vitórias do Sport e dois empates. No segundo, o retrospecto foi ainda mais dominante para os rubro-negros, com triunfo em todos os encontros.



O oposto, com o Sport encarando o maior jejum de vitórias diante do Náutico neste século, aconteceu entre 2009 e 2010. Foram seis jogos de invencibilidade do Timbu, acumulando três vitórias e três empates.



O Náutico é o atual terceiro colocado do Pernambucano, com 17 pontos. Já classificado para as quartas de final, o Timbu tenta pular direto para semifinal. Para isso, além de vencer o Sport, precisa torcer para o Retrô, vice-líder, com a mesma pontuação, mas com saldo de gols superior, não derrotar o Flamengo de Arcoverde, no Arruda. Caso empate, só ficará com o segundo lugar se a Fênix for derrotada e se o Santa Cruz (quarto, com 16) não ganhar do Central, no Lacerdão.

