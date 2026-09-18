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FUTEBOL De olho na Copa de 2027, Gabi Nunes acerta com o Atlético de Madrid, da Espanha Atacante brasileira ficou menos de dois meses no Orlando Pride e busca mais minutos para voltar à seleção

Menos de dois meses após ser anunciada pelo Orlando Pride, dos Estados Unidos, a atacante Gabi Nunes já tem outro destino. De acordo com apuração do Globo, a atacante brasileira acertou com o Atlético de Madrid, da Espanha, que deve anunciar a contratação nesta sexta-feira (18).

Após rescindir o seu contrato com o Orlando Pride, na última quarta-feira (16), por um "acordo mútuo", Gabi Nunes viajou para a Espanha e passou por exames médicos antes de assinar com o Atlético de Madrid.

Gabi Nunes estava no Orlando Pride desde o começo de agosto, mas pouco atuou no clube americano. Foram apenas dois jogos e 16 minutos somados no total. De olho em uma maior sequência em campo para voltar ao radar do técnico Arthur Elias e tentar uma convocação para a seleção brasileira, principalmente visando a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil, a jogadora de 29 anos optou pela transferência para o Atlético de Madrid.





Foi cogitado um retorno ao Corinthians, clube em que Gabi Nunes atuou por sete temporadas, com 90 jogos, 61 gols e cinco assistências, mas a jogadora tinha o desejo de seguir atuando fora do Brasil.

Dessa forma, Gabi Nunes retorna à Espanha, onde já atuou pelo Madri CFF e pelo Levante. Gabi também teve passagem pelo Aston Villa, da Inglaterra, e, no Brasil, além do Corinthians, também atuou por Centro Olímpico e Osasco Audax. Pela seleção, Gabi Nunes fez parte do grupo que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

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