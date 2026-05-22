Sex, 22 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta22/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL

De olho na Copa, Endrick começa preparação particular no CT do Real Madrid nesta sexta (22)

Convocado por Ancelotti, atacante já está em Madri e vai fazer trabalhos específicos nos próximos dias

Reportar Erro
Endrick em treino do Real Madrid, em 2025 Endrick em treino do Real Madrid, em 2025  - Foto: Divulgação/Real Madrid

Convocado para a Copa do Mundo, o atacante Endrick começa, nesta sexta-feira (21), a sua preparação particular para defender a seleção brasileira. Para isso, vai usar as instalações do Real Madrid, na Espanha.

De acordo com o jornal As, da Espanha, na última quinta-feira (20) Endrick já visitou o CT do Real Madrid para conversar com dirigentes do clube e rever seus ex e futuros companheiros e, nesta sexta, vai começar um período de treinamentos antes de se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, junto com a delegação do Brasil.

 

Leia também

• Endrick anuncia sua volta ao Real Madrid e se despede do Lyon

• Endrick crê que ida ao Lyon foi primordial para convocação: "Me deram tudo que precisava"

• Endrick comemora convocação de Ancelotti: 'Primeira Copa com a maior seleção do mundo'

Como o elenco do Real Madrid ainda está treinando de olho na última rodada do Campeonato Espanhol, no sábado (23), contra o Athletic Bilbao, Endrick vai fazer atividades separado dos demais jogadores e do técnico Álvaro Arbeloa. O atacante deve fazer trabalhos específicos para manter o ritmo e a forma física, com o objetivo de chegar 100% na Copa do Mundo. O Brasil estreia no dia 13 de junho, contra a seleção do Marrocos.

Endrick estava emprestado ao Lyon, da França, desde o fim de 2025. Mas, após o ótimo desempenho do clube francês, o atacante brasileiro vai retornar ao Real Madrid e será aproveitado na próxima temporada. Foram oito gols e sete assistências em 21 jogos com a camisa do Lyon. Na última terça-feira, um dia após a convocação de Carlo Ancelotti, ele publicou um vídeo de despedida do time francês.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter