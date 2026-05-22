A- A+

FUTEBOL De olho na Copa, Endrick começa preparação particular no CT do Real Madrid nesta sexta (22) Convocado por Ancelotti, atacante já está em Madri e vai fazer trabalhos específicos nos próximos dias

Convocado para a Copa do Mundo, o atacante Endrick começa, nesta sexta-feira (21), a sua preparação particular para defender a seleção brasileira. Para isso, vai usar as instalações do Real Madrid, na Espanha.

De acordo com o jornal As, da Espanha, na última quinta-feira (20) Endrick já visitou o CT do Real Madrid para conversar com dirigentes do clube e rever seus ex e futuros companheiros e, nesta sexta, vai começar um período de treinamentos antes de se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, junto com a delegação do Brasil.





Como o elenco do Real Madrid ainda está treinando de olho na última rodada do Campeonato Espanhol, no sábado (23), contra o Athletic Bilbao, Endrick vai fazer atividades separado dos demais jogadores e do técnico Álvaro Arbeloa. O atacante deve fazer trabalhos específicos para manter o ritmo e a forma física, com o objetivo de chegar 100% na Copa do Mundo. O Brasil estreia no dia 13 de junho, contra a seleção do Marrocos.

Endrick estava emprestado ao Lyon, da França, desde o fim de 2025. Mas, após o ótimo desempenho do clube francês, o atacante brasileiro vai retornar ao Real Madrid e será aproveitado na próxima temporada. Foram oito gols e sete assistências em 21 jogos com a camisa do Lyon. Na última terça-feira, um dia após a convocação de Carlo Ancelotti, ele publicou um vídeo de despedida do time francês.

Veja também