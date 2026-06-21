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Copa do Mundo De olho na Escócia, Neymar faz primeiro trabalho integral com elenco da Seleção Brasileira Após o jogo com o Haiti, Ancelotti confirmou que o camisa 10 será relacionado para o duelo de quarta-feira (24)

Após o técnico Carlo Ancelotti confirmar a presença de Neymar no duelo da Seleção Brasileira contra a Escócia, o camisa 10 do Brasil trabalhou pela primeira vez de forma integral com o restante do elenco, neste domingo (21), no CT de Columbia Park, em Nova Jersey. O astro está recuperado de uma lesão na panturrilha direita, sofrida às vésperas da convocação para a Copa do Mundo, no mês passado.

A provável estreia de Neymar no Mundial acontece diante de um cenário de uma baixa considerável no ataque do time canarinho. Diante do Haiti, Raphinha saiu de campo lesionado ainda no primeiro tempo e deve ser baixa por, pelo menos, duas semanas. Na oportunidade, Rayan foi o substituto do camisa 11. Luiz Henrique, Igor Thiago e Endrick também podem herdar a vaga.

Em entrevista coletiva concedida neste domingo, o meia Lucas Paquetá celebrou a recuperação de Neymar. O jogador do Flamengo exaltou o retorno do maior artilheiro da história da Seleção e quer vê-lo o quanto antes em campo. Neymar já vinha trabalhando com o grupo desde a última quarta-feira (17), mas sem participar de todas as atividades.

"Nós estamos todos felizes com a volta dele, de estar em campo com todos nós. É um cara importantíssimo para a nossa Seleção, tem uma história linda e ainda pode nos ajudar muito. É muito importante, assim como todos os outros jogadores do elenco. Estamos felizes por ele, pela volta dele, e esperamos que ele possa estar em campo o quanto antes nos ajudando", declarou.

Embora o primeiro trabalho tenha contado com a participação de Neymar, oito jogadores considerados titulares não estiveram presentes na movimentação. Além de Raphinha, não foram a campo Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. Estes jogadores ficaram na parte interna do CT realizando atividades regenerativas. Apenas Alisson, Paquetá e Vini Jr. apareceram no gramado.

Até o jogo com a Escócia, Ancelotti ainda tem mais dois treinos para armar a equipe. O duelo com os europeus está agendado para esta quarta-feira (24), às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami. Com quatro pontos, assim como Marrocos, a Seleção Brasileira lidera o Grupo C por conta do saldo de gols. Os marroquinos encaram o Haiti, no mesmo horário, em Atlanta. Com três pontos, os escoceses sonham com um triunfo sobre o Brasil para se classificar entre os dois primeiros colocados.

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