A- A+

Campeonato Pernambucano De olho na estreia do Nordestão, Sport visita o Flamengo de Arcoverde pelo Estadual Com 12 pontos, Leão busca três pontos para seguir no topo da tabela do Pernambucano

Já com o pensamento na estreia da Copa do Nordeste, domingo, diante do Bahia, em Salvador, o Sport volta a entrar em campo pelo Estadual na noite desta quinta-feira (1º). Às 21h, o Leão visita o Flamengo de Arcoverde, no Lacerdão, pela sexta rodada. Com 12 pontos, o Rubro-negro iniciou a rodada na liderança da competição e busca os três pontos no Interior para seguir firme no topo da tabela. Com apenas um ponto. o Tigre, por sua vez, tenta surpreender para conquistar sua primeira vitória e deixar a lanterna.

Neste início de Pernambucano, o técnico Mariano Soso tem usado os jogos para buscar a formação ideal da equipe. Não à toa, dos cinco compromissos realizados, o Sport não teve a escalação repetida. Aliás, para o duelo perante o Flamengo, a expectativa é que, mais uma vez, o treinador argentino volte a rodar o elenco. Desta vez, com um intuito maior. No domingo, o Leão tem estreia marcada pela Copa do Nordeste. Atual vice-campeão, o Rubro-negro encara o Bahia, em Salvador.

"Eu devo, responsavelmente, olhar e ingressar ao processo de avaliação, quanto ao rendimento e o estado de forma dos jogadores. Principalmente aqueles com minutagem, que fizeram jogos muito altos, com distâncias percorridas, altas, com intensidade. Tenho a responsabilidade de identificar quem tem as melhores condições de enfrentar o jogo desta quinta. Depois teremos um jogo significativo (contra o Bahia), qual devo olhá-lo quando tiver mais perto", enfatizou Soso.

Na partida contra o Afogados, o técnico rubro-negro viu algumas peças se destacarem e passou a lidar com uma pulga atrás da orelha de olho na formação titular. Nos três pontos conquistados na Arena na última segunda, o lateral-direito Pedro Lima e o meia Pedro Vilhena aproveitaram as oportunidades para brilhar. Além da dupla, Zé Roberto recebeu uma chance na vaga de Gustavo Coutinho e foi o autor do segundo gol da vitória leonina.

Um desfalque certo é o lateral-esquerdo Riquelme. Assim como Pedro Lima e Vilhena, o jovem emprestado pelo Vasco estreou no time titular contra o Afogados. Contudo, com um trauma no ombro, deixou o gramado ainda no primeiro tempo, e está entregue ao departamento médico.

Ficha técnica

Flamengo-PE

Guilherme Boer; Geovani, Medina, Matheus Vinícius e Joelzinho; João gabriel, Ronaldo Mendes, Wellington e Kelsen; Cal e Maxwell. Técnico: Toninho Pesso.

Sport

Caíque França; Lucas Ramon (Pedro Lima), Thyere, Luciano Castan e Felipinho; Fábio Matheus, Felipe, Fabricio Domínguez e Alan Ruiz; Arthur Caíke (Romarinho) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Mariano Soso.

Local: Lacerdão (Caruaru/PE)

Horário: 21h

Árbitro: Luiz Cláudio Sobral

Assistentes: Fernando Antônio da Silva Júnior e Túlio de Farias Ribeiro Caldas

Transmissão: Canal GOAT







Veja também

Jogos Pan-Americanos São Paulo não oficializa candidatura para sediar Pan-2027 e abre caminho para Lima e Assunção