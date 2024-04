A- A+

SPORT De olho na final, Sport duela contra o Fluminense pela Copa do Brasil Sub-17, no Rio de Janeiro Partida acontece nesta quarta-feira (24), às 15h, no Estádio Moça Bonita

Buscando reverter o placar do primeiro jogo e chegar à final da Copa do Brasil Sub-17, o Sport entra em campo contra o Fluminense nesta quarta-feira (24), às 15h, no Estádio Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro.

No jogo de ida, realizado na Arena de Pernambuco na última quarta-feira (17), os Leões da Base foram derrotados por 2x1.

No primeiro tempo, o time carioca abriu o placar com Riquelme Felipe. A equipe rubro-negra conseguiu o empate ainda na primeira etapa, com Robson. Porém, no segundo tempo, Gorgulho fez o gol do triunfo Tricolor nos minutos finais.

Agora, o Sport precisa de apenas um gol para levar a decisão para os pênaltis, ou vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga na final ainda no tempo regulamentar.

Leão no campeonato



Ao todo, o Sport soma três vitórias, um empate e duas derrotas na competição, com 15 gols marcados e três gols sofridos.

Caso avance, essa será a segunda vez que o Leão chega na final da Copa do Brasil Sub-17. Na primeira vez, o Sport enfrentou o Corinthians, mas acabou ficando com o vice-campeonato após ser derrotado por 2x2 no jogo da volta.

