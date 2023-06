De olho na liderança da Série B, Sport recebe o Juventude

A- A+

O confronto entre Sport e Juventude, nesta quinta-feira (22), na Ilha do Retiro, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, pode manter o alto padrão do clube na competição, com marcas de fazer inveja aos demais concorrentes da divisão, como também pode repetir um feito que não é visto há mais de uma década. Para isso, o Leão, atual terceiro colocado, 24 pontos, só precisa conseguir o que tem sido seu diferencial em 2023: fazer valer o mando de campo.

Mandante difícil de digerir

Melhor mandante do Brasil, o Sport tem 95% de aproveitamento dentro de seus domínios em 2023. Quando o recorte é na Série B, o rendimento da equipe é ainda melhor, vencendo todas as partidas que disputou. Ao todo, o Sport tem 21 vitórias e apenas uma derrota nos 22 jogos, na Ilha do Retiro em 2023. O único tropeço foi por 2x0, diante do São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, quando atuou com um homem a menos em boa parte do segundo tempo. Enderson Moreira, técnico rubro-negro, que costuma elogiar a sintonia e importância da torcida, destacou os números da equipe. "O rendimento em casa é absurdo. É muito incomum conseguir tantas vitórias assim. Só tivemos uma derrota, são números espetaculares. Isso é fora da curva", disse.

O importante é pontuar

Cerca de um terço da Série B já foi disputada, mas a caminhada rumo à primeira divisão ainda é muito longa. Por mais que uma equipe não consiga atingir o melhor desempenho possível em todas as partidas, continuar pontuando é a chave para se alcançar as primeiras posições e se estabelecer dentro do G-4. Dessa forma que o Sport vem encarando o campeonato, no recorte das cinco últimas partidas, o Leão venceu quatro e empatou uma, mesmo que não tenha encantado tanto dentro de campo em todas elas.

Enderson alertou sobre as qualidades do adversário desta quinta, equipe que venceu metade dos seus jogos fora de casa. “Jogo extremamente difícil, quero que o torcedor entenda isso, a gente precisa do apoio, vai ser um jogo complicado. O Juventude é uma equipe que cresceu muito com a chegada do treinador Thiago Carpini, vinha de cinco vitórias seguidas e tropeçou agora em casa. Mas no geral é uma equipe muito qualificada, que bateu times que são fortes em casa, precisamos entrar ligado", completou.

Possível líderança depois de 12 anos

Um discurso comum quando se fala sobre as divisões abaixo da elite do futebol brasileiro é de afirmar que o mais importante é estar entre os quatro primeiros colocados ao final do campeonato e conquistar o acesso. Ainda assim, ser líder é uma espécie de carimbo sobre a campanha que vem sendo realizada, é atestar a boa campanha naquele momento.

A última vez que o Sport esteve na primeira colocação da Série B foi há 12 anos, na campanha que culminou no acesso à Série A de 2012. De lá para cá, são outras quatro participações na Segunda Divisão e 160 rodadas sem fechar uma rodada na primeira posição. Para chegar à liderança, o Sport precisa vencer o Juventude e torcer por tropeços de Novorizontino e Vitória, que entram em campo no final de semana, ambos fora de casa, contra Tombense e Guarani, respectivamente.

Ficha Técnica

Sport: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fábio Matheus, Ronaldo e Jorginho; Fabrício Daniel, Vagner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Romércio e Alan Ruschel; Jean Irmer; Jadson, Kelvyn (Zé Marcos) e Nenê; David e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini

Local: Ilha do Retiro (Recife/Pernambuco)

Horário: 21h30

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Gustavo Rodrigues de Oliveira (ambos de SP)

VAR: Fabio Rogerio Baesteiro (SP)

