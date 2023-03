A- A+

Sport De olho na liderança do Nordestão, elenco do Sport prega cautela diante do Sergipe Rubro-negro recebe o Gipão nesta quarta-feira (8), na Ilha do Retiro, às 21h30

O confronto contra o Sergipe, nesta quarta-feira (8), na Ilha do Retiro, pode colocar o Sport na liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. Com 12 pontos, o Leão tem três a menos que o Fortaleza, que perdeu na última rodada para o Ceará, por 2x0. Contudo, apesar da possibilidade de assumir a primeira colocação, o elenco rubro-negro sabe das dificuldades que serão encontradas perante o Gipão.

"A gente tem que ter equilíbrio e manter bem os pés no chão, porque é um jogo perigoso. É uma equipe muito bem treinada e que vai nos causas dificuldades. Mas estamos preparados para isso, para um jogo difícil, e contamos com os nossos torcedores nos incentivando bastante na Ilha, para que possamos assustar o adversário e conquistar a vitória", enfatizou o lateral-direito Eduardo.

Retomando o melhor da forma física após se lesionar no início de fevereiro, Eduardo participou dos últimos três compromissos do Leão no ano. Contra Íbis e Náutico, foi titular. Diante do Sergipe, neste meio de semana, o lateral deve aparecer mais uma vez na formação inicial, e diz estar se sentindo bem com a sequência de partidas.

"Eu me senti muito bem fisicamente neste jogo (contra o Náutico). Acabei até mais inteiro do que imaginei. Graças a Deus eu tenho tido a oportunidade aqui no Sport de melhorar a minha condição física todos os dias. Após a lesão, deu tempo de recuperar e treinar bem. Deu tempo também para descansar, depois de uma batida muito forte dos jogos. Mas fisicamente eu vejo que tenho melhorado muito ao longo dos jogos”, detalhou o jogador.

