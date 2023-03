A- A+

Copa do Nordeste De olho na liderança do Grupo A, Sport encara o Sergipe, na Ilha do Retiro Rubro-negro pode assumir primeira colocação do Grupo A em caso de vitória sobre o Gipão

De olho na liderança do Grupo A da Copa do Nordeste, o Sport volta a entrar em campo na noite desta quarta-feira (8). No Dia Internacional das Mulheres, o Rubro-negro recebe o Sergipe, às 21h30, na Ilha do Retiro, em confronto válido pela 7ª rodada da competição regional. O Leão soma 12 pontos, e um resultado positivo o faz ultrapassar o Fortaleza, que tem 15, e duas partidas a mais na tabela. O Gipão, por sua vez, é o terceiro colocado do Grupo B, com 10 pontos.

O Sport entra em campo apostando suas fichas na boa fase da equipe para conquistar os três pontos. No Nordestão, por exemplo, a equipe pernambucana tem o melhor ataque e a melhor defesa do certame. São 14 bolas nas redes e apenas três gols sofridos. Aliás, se o setor ofensivo é o melhor do País na temporada com 40 gols celebrados, o defensivo também tem se destacado. Nos últimos quatro jogos, sequer foi vazado. Passou em branco contra Bahia, Caruaru City, Íbis e Náutico.

Apesar do time viver um bom momento, o meia Jorginho pediu atenção com a equipe adversária. No entanto, o camisa 10 acredita que se o Leão repetir o desempenho das últimas partidas, tem tudo para sair de campo com os três pontos. "Todo jogo é difícil. Ainda mais quando se trata de Copa do Nordeste. A equipe do Sergipe é boa, tenta jogar, é rápida. Temos que ficar atentos dentro de casa. Mas temos que se preocupar com nosso time. Estamos no caminho certo, cada um está dando seu melhor. Então, espero que amanhã (hoje) a gente faça um bom jogo e consiga conquistar a vitória", pontuou.

Para a partida, o técnico Enderson Moreira deve optar pela mesma formação que iniciou o Clássico dos Clássicos. Após retornar contra o Caruaru City, o lateral-direito Eduardo tem ganhado sequência para recuperar o auge da forma física. Na cabeça de área, o volante Ronaldo, que também foi ausência por lesão, voltou ao time titular contra o Íbis e teve a permanência na formação inicial defendida pelo comandante leonino. Na ausência do camisa 5, com boas aparições, Pedro Martins caiu nas graças da torcida, mas será opção entre os reservas. No ataque, Labandeira tem boas possibilidades de seguir formando trio com Juba e Love.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Labandeira (Edinho), Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Sergipe

Dida; Danielzinho, Pablo, Alisson e Miguel; Magno, Fabiano e Romário; Braga, Índio e Afonso. Técnico: Rafael Jacques.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Edevan de Oliveira Pereira (ambos da BA)

Transmissão: Nosso Futebol

Veja também

Futebol Após classificação, Dado mantém pés no chão: "Não jogamos para sermos campeões da Copa do Brasil"