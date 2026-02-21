A- A+

Santa Cruz De olho na Série C, Santa Cruz inicia obras de recuperação do Arruda nesta segunda (23) Clube não atua no estádio com público desde julho do ano passado

O Santa Cruz anunciou, na tarde deste sábado (21), que vai dar início às obras de requalificação do Estádio do Arruda, nesta segunda-feira (23), com o objetivo de receber público em sua casa na Série C do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada nas redes sociais oficiais do clube.

De acordo com o Tricolor, a ideia é ter o estádio mesmo com capacidade reduzida no início da competição, prevista para começar em 5 de abril. Para poder receber público no Arruda, o Santa precisa dos laudos de segurança, entre eles o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Com a reforma, a expectativa da diretoria tricolor é ter a disponibilidade de contar com pelo menos 30 mil espectadores no José do Rego Maciel. A reforma tem custo estimado de R$ 1 milhão. Em confrontos de maior apelo que forem agendados para o final de semana, o clube atuará na Arena de Pernambuco.

O estádio localizado em São Lourenço da Mata, aliás, tem sido a casa do Santa Cruz desde a Série D da temporada passada. A última vez que a Cobra Coral atuou com público no Arruda foi em julho de 2025, no empate em 1x1 com o Santa Cruz-RN.

No Estadual deste ano, o time da Avenida Beberibe até chegou a atuar em seus domínios em uma ocasião, mas de portões fechados: goleada de 6x0 sobre o Jaguar.



