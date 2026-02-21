Sáb, 21 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado21/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Santa Cruz

De olho na Série C, Santa Cruz inicia obras de recuperação do Arruda nesta segunda (23)

Clube não atua no estádio com público desde julho do ano passado

Reportar Erro
Estádio do Arruda Estádio do Arruda  - Foto: Divulgação/ Santa Cruz

O Santa Cruz anunciou, na tarde deste sábado (21), que vai dar início às obras de requalificação do Estádio do Arruda, nesta segunda-feira (23), com o objetivo de receber público em sua casa na Série C do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada nas redes sociais oficiais do clube. 

De acordo com o Tricolor, a ideia é ter o estádio mesmo com capacidade reduzida no início da competição, prevista para começar em 5 de abril. Para poder receber público no Arruda, o Santa precisa dos laudos de segurança, entre eles o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). 

Leia também

• Náutico x Santa Cruz: 13 mil ingressos vendidos para o Clássico das Emoções

• Santa Cruz: Cortez revela que elenco renunciou ao 'bicho' e deixou tudo para uma possível final

• Santa Cruz informa não ter jogadores no departamento médico

Com a reforma, a expectativa da diretoria tricolor é ter a disponibilidade de contar com pelo menos 30 mil espectadores no José do Rego Maciel. A reforma tem custo estimado de R$ 1 milhão. Em confrontos de maior apelo que forem agendados para o final de semana, o clube atuará na Arena de Pernambuco.

O estádio localizado em São Lourenço da Mata, aliás, tem sido a casa do Santa Cruz desde a Série D da temporada passada. A última vez que a Cobra Coral atuou com público no Arruda foi em julho de 2025, no empate em 1x1 com o Santa Cruz-RN. 

No Estadual deste ano, o time da Avenida Beberibe até chegou a atuar em seus domínios em uma ocasião, mas de portões fechados: goleada de 6x0 sobre o Jaguar.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter