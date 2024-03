De olho nas Paraolimpíadas, dupla pernambucana disputa etapa de atletismo neste fim de semana

A- A+

Neste fim de semana, acontece a 1ª fase nacional de Atletismo Ciruito Loterias Caixa 2024, em São Paulo. Representando Pernambuco, estarão os paratletas Cinthia Barbosa, de 33 anos, e João Victor, 24, que podem garantir vaga nas Paralimpíadas de Paris 2024.

Cinthia Barbosa é técnica de laboratório e, em 2020, foi vítima de um acidente de moto que resultou na amputação de sua perna esquerda. Já João Victor, que é modelo e estudante de Direito, perdeu sua perna direita aos 15 anos, quando descobriu um tumor ósseo chamado osteosarcoma.

Apesar disso, ambos encontraram no esporte uma forma de ser feliz. Atualmente, treinados por Felipe Diniz e sob os cuidados do fisioterapeuta Tiago Bessa, da Ortopedia Boa Viagem, Cinthia e João são medalhistas nas provas de atletismo de 100 e 200 metros. A prova, aliás, será marcante para os competidores, pois eles vão estrear uma nova lâmina, que possui tecnologia de ponta para esse tipo de modalidade.

"Estou com ótima expectativa, treinei bastante para essa competição e estou bastante confiante em participar da primeira competição do ano na disputa de uma vaga para Paris. Espero dar meu melhor e obter bons resultados. Ela tem uma potência muito grande, que vou poder executar na pista a partir de amanhã e, se Deus quiser, trazer bons resultados com ela", disse Cinthia.

"Minhas expectativas para as competições são sempre muito boas. Venho treinando muito bem, com uma nova Lâmina de corrida, que me dá mais propulsão na corrida e, além disso, foi montada e melhor adequada para mim por Tiago bessa, na Ortopedia Boa Viagem. Vale lembrar que a 1ª Etapa do Circuito Loterias Caixa, só vão paratletas de ponta! com índice técnicos altíssimo elevando ainda mais o nível da competição. Com um tempo de 11.96 segundos nos 100 metros na última competição, espero baixar ainda mais meu tempo e claro ocom sede de pódio! Se Deus quiser, vou conseguir realizar tudo o que foi treinado com meu treinandor Felippe Diniz", afirmou João.

O fisioterapeuta Tiago Bessa explicou que essa nova lâmina é mais adequada para os paratletas, além de ter um desenho mais competitivo para esse tipo de prova.

Por último, o treinador Felipe disse saber que o caminho para Paris não é fácil, mas demonstrou confiança em Cinthia e João para a etapa.

"É muito gratificante trabalhar com a Cinthia e o João. Os dois têm se dedicado intensamente aos treinos, passando por mudanças significativas em suas técnicas de corrida. Sabemos que o caminho para a Paralimpíada é íngreme e cheio de obstáculos. As marcas precisam ser alcançadas, as competições vencidas, e a concorrência é feroz. Mas acredito no potencial de Cinthia e João. Eles são mais do que atletas, são exemplos de superação e resiliência. Sabemos das dificuldades, mas a determinação deles é inspiradora. Juntos, estamos prontos para deixar nossa marca na pista", concluiu.

