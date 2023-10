De olho no acesso: Sport tem 50,9% de chances de subir de divisão

A- A+

Seis jogos na Série B. É o que resta para o Sport conhecer seu destino em 2024. Atualmente, o Rubro-negro é o segundo colocado, com 56 pontos. Em outras edições, talvez, estaria praticamente garantido na elite do futebol nacional em 2024. Nesta, porém, terá que suar um pouco mais para atingir o objetivo. Pelo menos segundo dados divulgados pelo departamento matemático da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

De acordo com a UFMG, apesar do time dirigido por Enderson Moreira ser o segundo colocado, as chances do Sport conseguir o acesso são de 50,9%. Com um ponto a menos que os pernambucanos na tabela, Atlético-GO e Juventude têm probabilidade de 70% e 65,1% de chegarem à Série A, respectivamente. Com 61 pontos, o Vitória, por sua vez, já soma 98,5% de possibilidade de retornar à elite.

Para ficar com o título, as chances do Sport são ainda mais remotas: 4,3% contra 74,5% do Vitória, 9,1% do Atlético-GO e 7,5% do Juventude.

Segundo a UFMG, 69 pontos é a pontuação segura para um time conseguir o acesso. Entre 66 e 68 pontos, as chances de subir de divisão estão na casa dos 99%. Enquanto aquele que somar 65 pontos tem pouco mais de 95% de probabilidade de chegar à Série A.

Confira as chances de acesso:

Vitória - 98,5%

Atlético-GO - 70%

Juventude - 65,1%

Sport - 50,9%

Guarani - 40,3%

Novorizontino - 31,2%

Mirassol - 20,5%

Vila Nova - 9%

Criciúma - 8,3%

CRB - 6,1%

Confira as chances de título:

Vitória - 74,5%

Atlético-GO - 9,1%

Juventude - 7,5%

Sport - 4,3%

Novorizontino - 1,9%

Guarani - 1,8%

Veja também

Basquete Comissário da NBA indica chance de reeditar formato do All-Star Game com duelo das conferências