A- A+

Futebol De olho no topo do Grupo B, Náutico enfrenta o Fluminense/PI, pela Copa do Nordeste Técnico Dado Cavalcanti vai mexer no setor ofensivo, acionando Kayon na vaga de Régis Tosatti

.No Campeonato Piauiense e na Copa do Nordeste. Seja no Lindolfo Monteiro, na Arena do Guerreiro ou fora de casa. Nos dez jogos que fez em 2023, o Fluminense/PI ainda não perdeu. Invencibilidade que o Náutico está ansioso para acabar. Nesta quarta (15), nos Aflitos, pela terceira rodada do Nordestão, o Timbu encara o adversário para continuar na parte de cima da tabela do Grupo B.



Segundo colocado da chave, com quatro pontos, o Náutico vem de um empate em 2x2 com o CRB, nos Aflitos. Amargo, pelo contexto de ter sofrido um gol nos minutos finais. “Somos uma equipe grande e sempre queremos ganhar. Em algumas partidas, a vitória escapou nos últimos minutos, mas agora teremos outra oportunidade de vencer na nossa casa”, afirmou o atacante Paul Villero. O Fluminense é o sexto colocado do Grupo A, com dois pontos.





Na escalação, a novidade do Náutico será a entrada de Kayon na vaga de Régis Tosatti. O prata da casa vem colecionando boas atuações sempre que entra na segunda etapa e, contra o Afogados, começou de titular, no lugar de Júlio, participando do gol de Gabriel Santiago que deu a vitória aos alvirrubros.



Ficha técnica



Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Souza e Gabriel Santiago; Paul Villero, Kayon e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti



Fluminense/PI

Jeferson; Gean, Lucão, Weverton e Rômulo; Mauricio, Elivelton, Mateus Ramos e Bismarck; Augusto e Dênis. Técnico: Eduardo dos Santos.



Local: Aflitos

Horário: 21h30

Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB). Assistentes: Rafael Guedes de Lima e Schumacher Marques Gomes (ambos da PB)

Transmissão: Nosso Futebol e DAZN

Veja também

Desculpa Guardiola se diz "envergonhado" e pede desculpas a Gerrard por comentário