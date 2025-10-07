'De partir o coração', diz Gattuso sobre Gaza antes do jogo entre Itália e Israel
O técnico da seleção da Itália, Gennaro Gattuso, declarou nesta terça-feira (7) que a guerra em Gaza é “de partir o coração”, mas que sua equipe não pode se retirar da partida contra Israel daqui a uma semana, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.
A 'Azzurra' jogará no sábado à noite em Talin contra a Estônia, mas todos os holofotes estão voltados para o duelo contra os israelenses, na terça-feira que vem, na Itália, onde a mobilização a favor dos palestinos ganhou força e muitos pedem que a seleção nacional não jogou esta partida.
"Sabemos que temos que jogar, se não perderemos por 3 a 0 [por WO]. Mas reitero: é muito triste ver o que acontece a estas pessoas inocentes, a estas crianças. Parte o coração ver tudo isso", declarou Gattuso em entrevista coletiva.
A Itália foi palco no último fim de semana de algumas das manifestações que reuniram mais pessoas na Europa contra a ofensiva israelense na Faixa de Gaza, lançada após os ataques do Hamas no dia 7 de outubro de 2023.
Na última sexta-feira, em apoio aos palestinos, manifestantes se aproximaram do centro de treinamento da seleção italiana em Florença para exigir que o jogo contra Israel fosse cancelado.
Outras manifestações estão anunciadas para a próxima terça-feira em Udine, onde acontecerá a partida.
Um forte esquema de segurança será desenvolvido no entorno do Estádio Friuli, embora tenha pouca procura por ingressos.
“O ambiente não será tranquilo, porque haverá 10 mil pessoas fora do estádio e entre 5 mil e 6 mil dentro”, prevê Gattuso.
“Queremos nos classificar para a Copa do Mundo e euia jogar este jogo preferir em casa, diante de um público animado como foi há um mês em Bérgamo [na vitória por 5 a 0 sobre a Estônia]”, acrescentou.
A Itália, que não disputou os dois últimos Mundiais, em 2018 e 2022, ocupa a segunda posição do Grupo I das Eliminatórias com nove pontos, igualada com Israel. A liderança é da Noruega (15 pontos), que tem um jogo a mais.
Só a primeira da chave garante vaga direta na Copa do ano que vem, que será organizada em conjunto pelos Estados Unidos, México e Canadá. Os segundos de cada grupo terão que disputar uma repescagem.