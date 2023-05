De portões fechados, Sport recebe o Guarani pela Série B

A- A+

No Sport, o lema é virar a página. E para esquecer o vice-campeonato da Copa do Nordeste para o Ceará, o time pernambucano volta suas atenções para o principal objetivo da temporada: a Série B. Na noite deste domingo (7), o Rubro-negro recebe o Guarani, às 19h, pela 5ª rodada da competição nacional. O jogo será na Ilha do Retiro com os portões fechados. O clube da Praça da Bandeira cumpre suspensão pela invasão dos torcedores diante do Vasco, na Segundona do ano passado.

Uma das referências do elenco, o zagueiro Sabino comentou o fato do time entrar em campo sem o apoio do torcedor. “Vamos começar o principal objetivo do ano que é subir para a Série A. Um jogo importante em casa, vamos sentir falta do nosso torcedor, que é uma coisa que está dando certo neste ano. Vai ser difícil, mas independente disso, vamos entrar para conseguir os três pontos e dar sequência no campeonato”, contou.

Apesar desta ser a rodada de número quatro da Série B, o Sport vai para a sua segunda apresentação no campeonato. Em meio as decisões da temporada nos últimos dias, o Rubro-negro teve os jogos com CRB, Vila Nova e Tombense, respectivamente, adiados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por causa da quantidade de partidas importantes que estavam agendadas, o Leão estreou no certame com um time totalmente recheado de reservas. Em São Paulo, ficou na igualdade sem gols com o Novorizontino. Com nove pontos, o time paulista, por sua vez, viu a sequência de três vitórias seguidas ser interrompida na última rodada, ao perder para o Juventude, no Alfredo Jaconi.

Somente com a Série B e a Copa do Brasil pela frente, a tendência é que Enderson Moreira opte por escalar o que tem de melhor à disposição para receber o Bugre. Na final da Copa do Nordeste, já havia a expectativa sobre o retorno de Eduardo. Contudo, o lateral-direito segue entregue ao departamento médico, diagnosticado com uma lesão muscular na coxa. Com isso, Ewerthon segue no setor.

Já no ataque, a baixa maior fica por conta de Labandeira. O uruguaio será ausência até o fim de junho, após exame de imagem detectar um trauma em seu joelho. Com uma torção no tornozelo direito, o prata da casa Paulinho foi mais um que não foi relacionado perante o Ceará e é dúvida para pegar o Guarani. Último reforço anunciado, no entanto, Fabrício Daniel não podia atuar nas competições regionais, mas estreou com a camisa rubro-negra contra o Novorizontino e deve ser opção entre os reservas.

Força da Ilha

Principal candidato ao acesso, o Sport quer seguir fazendo valer o mando de casa. O Leão está invicto atuando na Ilha do Retiro há mais de um ano. O último revés foi em fevereiro do ano passado, para o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste. De lá para cá, são 31 partidas de invencibilidade, com 26 vitórias e cinco empates. Desde o resultado de igualdade com o Vasco, pela Série B 2022, são 15 triunfos consecutivos.

Ficha técnica

Sport

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Guarani

Pegorari; Diogo Mateus, Alvariño (Walber), Lucão e Mayk; Matheus Barbosa, Wenderson e Régis; Bruninho, Bruno Mendes e Bruno José. Técnico: Bruno Pivetti.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Alessandro Rocha de Matos (BA) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: Band e Premiere.

