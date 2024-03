A- A+

Copa do Brasil De portões fechados, Sport recebe o Murici-AL, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Brasil Leão foi punido na última terça-feira (12) pelo STJD e não poderá contar com o apoio da torcida nos próximos jogos

Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. No Sport, virar a chave tem sido algo constante nesta temporada. Nesta quarta-feira (13), por exemplo, o Leão entra em campo pela segunda fase do mata-mata nacional. Às 19h, recebe o Murici-AL, na Arena de Pernambuco, sem público. Será o primeiro compromisso do Rubro-negro após ser punido por unanimidade pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na terça-feira (12), com oito jogos de portões fechados e multa de R$ 80 mil em decorrência do atentado ao ônibus do Fortaleza depois do confronto entre os times pelo Nordestão. O departamento jurídico do clube irá recorrer da decisão.

A sanção imposta ao Sport pernambucano se baseou no art. 213 do CBJD e é válida para competições organizadas pela CBF (Copa do Brasil, Nordestão e Série B). Além da ausência de público nos jogos como mandantes, o clube não terá direito à carga de ingressos como visitante enquanto a pena não for totalmente cumprida.

Apesar da falta de público, o Sport tem motivos de sobra para entrar motivado em campo. Depois de embolsar quase R$ 1,5 milhão ao eliminar o Trem-AP, o Rubro-negro pode colocar mais R$ 2,2 milhões nos cofres da Ilha do Retiro em caso de classificação perante os alagoanos. Por se tratar de jogo único, garante a classificação o time que vencer o adversário durante os 90 minutos. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.

De acordo com o goleiro Caíque França, mesmo com a árdua sequência de jogos, o elenco rubro-negro está pronto para o confronto. Por outro lado, o camisa 1 elogiou o momento da equipe adversária, que é semifinalista do Campeonato Alagoano. “A gente vem de uma sequência de jogos que é desgastante. Mas o grupo mentalmente é muito forte, sabíamos que esse momento iria chegar”, iniciou.

“Não vai ser fácil. Eles avançaram na Copa do Brasil e estão na semifinal do Alagoano. Não tem mais jogo fácil no futebol, mas o Sport vai se impor e vai tentar ter o papel de protagonista como é de praxe do clube. Estamos preparados para buscar a classificação”, salientou Caíque.

Para o duelo, a expectativa é que Mariano Soso realize mudanças em relação ao time que iniciou o Clássico das Multidões do último final de semana. Principalmente depois de um primeiro tempo sem brilho no estádio do Arruda. A principal modificação deve ser a entrada de Barletta na formação inicial. Contra o Santa Cruz, com o retorno de Fabricio Domínguez, o camisa 30 iniciou a partida entre os reservas.

A maior dúvida, entretanto, está no miolo de zaga. Fora dos três últimos jogos por conta de um quadro de lombalgia, Rafael Thyere é dúvida para o jogo. O Sport só tem detalhado a situação dos lesionados momentos antes das partidas. Caso o capitão ainda não tenha condições de atuar, Alisson Cassiano será mantido na zaga ao lado de Luciano Castán.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano (Thyere), Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Alan Ruiz e Lucas Lima; Barletta (Fabricio Domínguez), Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Murici-AL

Alexandre Silva; Wanderson Lima, Mayron, Alex Moreira e Maceió; Mazinho, Wanderson Felipe, Rodrigo Mucuri e Dinda; Tarcísio e Juan Palacios. Técnico: Alyson Dantas.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Lúcio Beiersdorf Flor e André da Silva Bitencourt (ambos do RS)

Transmissão: SporTV e Premiere.

Veja também

Xadrez Final do pernambucano feminino de xadrez reúne participantes de AL, PB, PE e RN