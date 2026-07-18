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Futebol De promessa a lenda incontestável: os 20 anos de Messi em Copas do Mundo Ao longo desse período, o jogador argentino experimentou praticamente todas as emoções possíveis dentro do torneio

NOVA JERSEY, 18 (AE) - 20 anos separam a estreia de Lionel Messi em uma Copa do Mundo da decisão que deve encerrar sua trajetória no principal torneio do futebol. Entre o jovem de 18 anos que surgiu como promessa na Alemanha, em 2006, e o capitão de 39 anos que lidera a Argentina na final de 2026, existe uma história que atravessa seis edições do Mundial, três finais, um título, um vice-campeonato e uma coleção de recordes que dificilmente será igualada.

Ao longo desse período, Messi experimentou praticamente todas as emoções possíveis em uma Copa do Mundo. Foi eliminado duas vezes nas quartas de final pela Alemanha, viveu a frustração do vice-campeonato em 2014 após perder a decisão na prorrogação justamente contra os alemães, sofreu uma queda precoce diante da França em 2018 e alcançou a consagração definitiva no Catar, em 2022, quando finalmente levantou a taça mais cobiçada do futebol

Se a conquista de 2022 representou a redenção de uma carreira brilhante, a campanha de 2026 consolidou um legado que parecia impossível ampliar. Aos 39 anos, completados durante o torneio, Messi voltou a ser protagonista absoluto da Argentina. Chega à final como artilheiro da Copa, com oito gols, além de quatro assistências.

A atual edição também ampliou uma série de marcas históricas do camisa 10. Messi tornou-se o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, o jogador com mais participações diretas em gols na competição, o atleta com mais gols marcados de forma consecutiva em Mundiais, o mais velho a marcar um hat-trick no torneio e um dos poucos jogadores da história a disputar seis Copas do Mundo - feito compartilhado apenas com Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa.

Além disso, o camisa 10 alcançará sua terceira final neste domingo, igualando Cafu como os únicos jogadores que efetivamente entraram em campo em três decisões de Mundial. Se for titular, será o único a disputar três decisões entre os 11 de sua equipe.

COPA DO MUNDO 2006: A ESTREIA DA PROMESSA

Messi na Copa do Mundo de 2006, aos 19 anos, marcando o seu primeiro gol no torneio contra Sérvia e Montenegro Foto: AFP / Divulgação

Messi chegou à Alemanha como uma das maiores joias do futebol mundial, mas ainda iniciava sua trajetória pela seleção principal. Reserva na equipe comandada por José Pekerman, participou de três partidas, marcou um gol e distribuiu uma assistência.

A Argentina acabou eliminada justamente pela Alemanha nas quartas de final. Após empate por 1 a 1, os anfitriões venceram a disputa por pênaltis por 4 a 2. O jovem atacante sequer saiu do banco naquela partida, encerrando sua primeira experiência em Copas com o status de promessa para o futuro.

COPA DO MUNDO 2010: O PROTAGONISMO SEM GOLS

Messi na Copa do Mundo de 2010, aos 23 anos Foto: Daniel Garcia / AFP

Quatro anos depois, Messi desembarcou na África do Sul completamente diferente. Já eleito o melhor jogador do mundo, assumiu o protagonismo da equipe dirigida por Diego Maradona.

Aquela edição marcou sua única Copa sem marcar gols. Ainda assim, contribuiu com uma assistência e foi o principal articulador ofensivo da seleção. O sonho argentino terminou novamente diante da Alemanha, desta vez de maneira contundente: derrota por 4 a 0 nas quartas de final.

COPA DO MUNDO 2014: O MELHOR JOGADOR E MAIOR DOR

Apesar do vice, Messi foi escolhido o melhor da Copa do Mundo de 2014 Foto: Nelson Almeida / AFP

No Brasil, Messi conduziu a Argentina até a decisão. Marcou quatro gols, distribuiu uma assistência e foi eleito o melhor jogador da competição.

Na final, porém, veio mais uma frustração. A Alemanha voltou a cruzar seu caminho e venceu por 1 a 0, na prorrogação, com gol de Mario Götze. A imagem de Messi observando a taça sem poder levantá-la tornou-se um dos símbolos daquele Mundial.

COPA DO MUNDO 2018: ELIMINAÇÃO PRECOCE

Messi na Copa do Mundo de 2018, aos 31 anos Foto: Johannes Eisele / AFP

A Rússia marcou uma das campanhas mais turbulentas da Argentina. A equipe avançou com dificuldades na fase de grupos graças ao gol decisivo de Messi diante da Nigéria.

O camisa 10 terminou o torneio com apenas aquele gol e duas assistências. Nas oitavas de final, a Argentina encontrou a França de Kylian Mbappé e foi eliminada por 4 a 3, encerrando cedo a participação em um dos momentos mais delicados da geração argentina.

COPA DO MUNDO 2022: A REDENÇÃO DEFINITIVA

Lionel Messi com a taça da Copa do Mundo de 2022 Foto: Kiril Kudryavtsev / AFP

Depois de anos convivendo com críticas por não conquistar uma Copa, Messi escreveu o capítulo mais importante de sua carreira no Catar.

O argentino marcou sete gols e distribuiu três assistências em sete partidas. Só passou em branco diante da Polônia, na terceira rodada da fase de grupos. Foi decisivo em todas as fases eliminatórias e comandou a Argentina até o título sobre a França, nos pênaltis, após uma das maiores finais da história.

A conquista encerrou um jejum de 36 anos da Albiceleste em Mundiais e qualquer discussão sobre o tamanho de Lionel Messi para o futebol.

COPA DO MUNDO 2026: O VETERANO CONTINUA FAZENDO HISTÓRIA

Lionel Messi na Copa do Mundo de 2026 Foto: Roberto Schmidt / AFP

Se muitos imaginavam que 2022 seria o último ato de Messi em Copas, o argentino surpreendeu novamente. Aos 39 anos, tornou-se o principal protagonista da campanha argentina rumo à final. Até a decisão contra a Espanha, soma oito gols e quatro assistências, liderando a artilharia da competição e figurando entre os principais garçons do torneio.

Mais do que os números, impressiona a influência dentro de campo Mesmo veterano, Messi continua sendo o centro criativo da equipe de Lionel Scaloni, participando diretamente dos principais momentos ofensivos da Argentina.

Independentemente do resultado da final, a edição de 2026 já representa mais um capítulo histórico de sua carreira. Caso conquiste o bicampeonato mundial, encerrará sua trajetória nas Copas repetindo o feito de Pelé como campeão em duas edições consecutivas. Se ficar com o vice, ainda assim deixará os Estados Unidos como o jogador mais decisivo da história dos Mundiais, dono de praticamente todos os principais recordes individuais da competição.

Vinte anos depois de estrear como promessa, Lionel Messi chega ao fim de sua caminhada nas Copas do Mundo como uma das maiores lendas que o torneio já viu.

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