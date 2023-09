A- A+

Futebol De protagonista a criticado, Souza finaliza 2023 pelo Náutico Emprestado a Ponte Preta, atleta termina passagem pelo Timbu no ano com queda de rendimento e polêmica com ex-treinador

O saldo final do meia Souza no Náutico, em 2023, não foi tão positivo como se imaginava, a julgar pelo bom início de temporada e pelos gols - o jogador foi o artilheiro alvirrubro, com 11. O fracasso no acesso à Série B do Campeonato Btasileiro, a queda técnica e a polêmica com um ex-treinador pesaram na visão da torcida quanto ao meia, que agora terminará os próximos meses emprestado a Ponte Preta.

Com sete gols, sendo cinco no Campeonato Pernambucano e dois da Copa do Nordeste, Souza começou a temporada sendo o principal articulador do Náutico. Principalmente na bola parada. Os gols contra Ferroviário, Maguary, Retrô e Salgueiro foram de pênalti. Perante o Caruaru City, um de cabeça. Diante do Belo Jardim, um golaço de fora da área. De falta, o camisa 8 balançou as redes do CRB.

Nas competições regionais, o Náutico não avançou além das quartas. Foi eliminado nos pênaltis para o Salgueiro no Estadual e perdeu por 3x1 para o ABC, no Nordestão.

"Com Souza decisivo, bola parada é arma do Náutico em vitórias na Série C". Esse foi o título de uma matéria da Folha de Pernambuco em junho, quando o Timbu atravessava bom momento na competição. Naquela época, em todos os jogos em que os alvirrubros saíram vencedores no torneio, as faltas e escanteios do meia foram cruciais nos gols.

Na vitória por 2x0 diante do Volta Redonda, nos Aflitos, Souza cobrou falta com categoria e marcou um golaço, o segundo do duelo. Contra o São José, também em casa, ele foi o garçom na cobrança de escanteio que gerou o gol de cabeça de Jael.

Diante do Floresta, nos Aflitos, o camisa 8 marcou de falta. Souza ainda cobrou o escanteio que gerou o gol de Denilson, de cabeça, na única vitória do Náutico fora de casa na Série C, contra o Pouso Alegre. Fechando a lista, o atleta ainda fez dois gols no empate em 2x2 com o Confiança, no Batistão. Um de falta e um de fora da área. Os últimos dele pelo clube em 2023.

Desse período em diante, Souza comecou a ter uma queda de rendimento. As faltas não acertavam mais o caminho das redes. Os passes não eram tão precisos como antes. Para piorar, veio a polêmica com o então técnico do clube, Fernando Marchiori.

Em uma reunião marcada para conter os ânimos entre técnico e elenco, após o meia Matheus Carvalho curtir uma postagem nas redes sociais que criticava o comandante, Souza bateu boca com Marchiori, chegando a dizer que não trabalharia mais com o profissional.

No fim, Souza permaneceu no Náutico, enquanto Marchiori foi demitido no jogo seguinte, após perder por 4x2 para o Paysandu, na Curuzu. Com falhas de marcação e sem ajudar ofensivamente o Timbu, o meia viu o clube não avançar ao quadrangular da Série C.

No ano, Souza disputou 41 partidas, com 11 gols e quatro assistências. Ainda assim, o meia de 35 anos, que tem contrato até o final de 2024, deixa temporariamente o clube sem o mesmo brilho do primeiro semestre.

