leilão beneficente De relógio de Faustão a churrasco com Léo Pereira: veja itens disponíveis em leilão de Neymar No ano passado, foram arrecadados mais de R$ 10 milhões em prol do instituto do jogador

A quarta edição do leilão do Instituto Neymar Jr. trará uma série de itens à disposição de quem quiser participar do evento.



Na lista, há peças como a “camisa do último jogo de Pelé autografada”, uma “camisa especial da seleção brasileira autografada pelos jogadores do jogo em homenagem a Vinicius Jr.”, uma “viagem de luxo para a Europa”, um relógio “Hublot King Power Bib Bang Miami 305 em ouro rosé” (oferecido pelo apresentador Fausto Silva) e uma “camisa oficial do PSG autografada por Neymar Jr., Messi e Mbappé”.

Além das peças, há também uma série de experiências à disposição. As oportunidades vão desde uma “partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do jogador” a um “cruzeiro pelos Emirados Árabes”, passando por um “camarote exclusivo no show de Eric Clapton no Allianz Parque” e até um “dia especial no haras do cantor Eduardo Costa”, além de um “lote surpresa oferecido por Neymar Jr” e uma "experiência única com o time do Flamengo e churrasco na casa do Léo Pereira".

Segundo a revista Forbes, a edição do ano passado arrecadou mais de R$ 10 milhões em prol do instituto. O item mais caro leiloado foi um conjunto que reunia o blazer, colar e um relógio Rolex que Neymar usou durante o evento, arrematado por R$ 1,2 milhão.





Veja abaixo os itens que estarão no leilão deste ano:

Camarote exclusivo no show de Eric Clapton no Allianz Parque

Camisa da seleção autografada por Pelé, Ronaldo e Neymar Jr.

Camisa do Barcelona autografada por Messi, Suárez e Neymar

Camisa do último jogo de Pelé autografada pelo Rei do Futebol

Camisa especial da seleção brasileira autografada pelos jogadores do jogo em homenagem à Vinicius Jr.

Camisa oficial do PSG autografada por Neymar Jr., Messi e Mbappé

Campanha com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Todynho por seis meses

Casa em Orlando, experiência com bastidores do Magic Kingdom e cruzeiro Disney

Chuteira de Neymar Jr. banhada a ouro 18 quilates com pedras preciosas

Cruzeiro pelos Emirados Árabes

Descubra os Emirados Árabes e as exclusivas Ilhas Maldivas

Desfile das campeãs no Camarote Quem

Dia especial no haras do cantor Eduardo Costa

Experiência exclusiva com Charles do Bronx

Experiência no Grande Hotel de Araxá com o tenista Bruno Soares e ingressos para o US Open

Experiência no kartódromo de Neymar Jr. em Mangaratiba com transporte de helicóptero

Experiência única com o time do Flamengo e churrasco na casa do Léo Pereira

Lote surpresa oferecido por Neymar Jr.

Palestra com Thiago Nigro e 'touro de ouro' de Pablo Spyer

Partida de pôquer com Neymar Jr.

Partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do jogador

Passeio por Riad, assistir ao jogo do Al Hilal no camarote e encontro com o craque

Relógio Hublot King Power Bib Bang Miami 305 em ouro rosé oferecido por Faustão

Viagem de luxo para a Europa visitando Londres, Capri e Maiorca

