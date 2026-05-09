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FUTEBOL INTERNACIONAL De "ressaca", Bayern vence Wolfsburg no Alemão; Leipzig garante vaga na Champions Olise soma 23 gols na temporada, bem como 30 assistências, levando em consideração todas competições

De "ressaca" pela eliminação na semifinal da Liga dos Campeões diante do Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique venceu o Wolfsburg por 1 a 0 neste sábado, pela 33ª e penúltima rodada do Campeonato Alemão, na qual o RB Leipzig venceu a vaga na próxima edição da principal competição europeia.

Sem a Champions, o Bayern, que garantiu matematicamente o título alemão no dia 19 de abril, tem agora os olhares voltados para a final da Copa da Alemanha, no dia 23 de maio, contra o Stuttgart.

Contra o Wolfsburg, o gol da vitória saiu no início do segundo tempo (56') dos pés do francês Michael Olise, que acertou um chute com efeito de pé esquerdo.

Levando em conta todas as competições, Olise soma agora 23 gols na temporada, além de 30 assistências.

O Wolfsburg é o 16º na tabela, posição que o obrigaria a disputar uma repescagem pela permanência na primeira divisão, mas tem a mesma pontuação do St. Pauli (17º), derrotado também neste sábado por 2 a 1 pelo RB Leipzig (3º), que garantiu a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Com 65 pontos, o Leipzig terminará o campeonato na terceira posição, superado apenas pelo Dortmund (2º, 70) e pelo Bayern (1º, 83).

Xaver Schlager (45') e Willi Orban (54') marcaram os gols do Leipzig na Red Bull Arena, enquanto o St. Pauli descontou na reta final com Abdoulie Ceesay (86').

Três candidatos, uma vaga

A última vaga na Champions, que será para o quarto colocado, está em disputa entre Stuttgart, Hoffenheim e Bayer Leverkusen.

Stuttgart (4º) e Hoffenheim (5º) venceram seus jogos neste sábado contra Bayer Leverkusen (3 e 1) e Werder Bremen (1 a 0), respectivamente, e estão empatados com 61 pontos, com os primeiros em vantagem pelo melhor saldo de gols (+22 contra +17).

A luta pela quarta posição será uma grande atração da última rodada, no próximo fim de semana, na qual o Stuttgart visitará o Eintracht Frankfurt e Hoffenheim vai à casa do Borussia Mönchengladbach.

O Leverkusen (58 pontos) é o sexto colocado e segue com chances de classificação, mas para isso você precisa vencer o Hamburgo (12º) e torcer por derrotas de seus adversários na tabela.

Jogos da 33ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 8 de maio

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt 3-2

Sábado, 9 de maio

Hoffenheim - Werder Bremen 1 - 0

Augsburgo - B. Mönchengladbach 3 - 1

RB Leipzig – St. Pauli 2 - 1

Estugarda - Bayer Leverkusen 3 - 1

Wolfsburg - Bayern de Munique 1-0

Domingo, 10 de maio

(10h30) Hamburgo - Freiburg

(12h30) Colônia - Heidenheim

(14h30) Mainz - União Berlim

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