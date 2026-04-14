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Saída De saída do Santa Cruz, Gabriel Galhardo é anunciado no Gama Volante retornará a disputar a Série D

O Santa Cruz teve uma saída confirmada nesta terça-feira (14): o volante Gabriel Galhardo foi anunciado no Gama, tradicional equipe de Brasília que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Atleta rescindiu com o clube tricolor.

Jogador de 32 anos, Gabriel chegou para a disputa da Série D de 2025, onde chegou a ser questionado se a sua chegada estava na esteira da contratação do irmão Thiago Galhardo. Mas, se mostrando importante na campanha do acesso, o meia fez 23 partidas naquela temporada.

No final de 2025, Gabriel Galhardo chegou a ter uma queda de rendimento na reta final da competição e perdeu posição para Pedro Favela. Devido a uma lesão, perdeu ainda mais espaço no início de 2026. Neste ano foram apenas dez partidas e 192 minutos jogados, o que dá um pouco mais de duas partidas.

Para o jogador, a passagem pelo Gama significará um retorno. Em 2015, Galhardo atuou na equipe do Distrito Federal.

Além disso, terá que jogar com a camisa do maior rival de uma das equipes em que é ídolo: o Brasiliense. Capitão do Jacaré, ficou muito identificado com o clube de Taguatinga nas passagens entre 2024 e 2025.

Empréstimos

Visando dar mais rodagem para jogadores da base, o Santa Cruz confirmou dois empréstimos. O lateral-esquerdo David Cabeça foi emprestado ao Cianorte, enquanto o pontaVini Hora segue para o Goiatuba. Ambos ficam até o final da Série D.

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