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FUTEBOL De saída iminente a destaque: Matheus Vinícius diz viver melhor momento da carreira no Santa Cruz Autor de gols e momentos decisivos, o zagueiro ocupa o topo da artilharia do Tricolor na temporada, com cinco gols

Um dos protagonistas da campanha do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro, o polivalente Matheus Vinícius, que pode atuar tanto como lateral quanto como zagueiro, vive um momento que, segundo o próprio jogador, representa a melhor fase de sua carreira. O atleta passou de quase negociado para peça fundamental na equipe, sendo inclusive o artilheiro do time na temporada, com cinco gols marcados.

Redenção

Antes da chegada do técnico Cristian de Souza, Matheus estava próximo de ser negociado. A mudança de cenário veio a partir das conversas com o treinador e a comissão técnica, que ofereceram um apoio psicológico crucial na retomada.

"Pouco antes da chegada dele, eu estava prestes a ser emprestado e já tinha até organizado minhas coisas para sair do clube. Quando ele chegou, conversou comigo e mudou completamente a situação. Todos da comissão técnica conversaram pessoalmente comigo para entender o que eu estava passando e me ajudaram bastante", iniciou. “Eles foram de suma importância. Dia após dia, ajustavam detalhes nos treinos e buscavam compreender onde eu havia me perdido no caminho. Também me acompanharam fora do ambiente de treino e me deram um suporte psicológico essencial por entenderem o momento difícil que eu vivenciava. Só tenho a agradecer ao técnico Cristian por ter sido um grande parceiro dentro e fora de campo”, concluiu.

Matheus Vinícius chegou ao Santa Cruz em 2025 - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Desde então, Matheus recuperou espaço no elenco e passou a contribuir em diferentes funções. Além de atuar como zagueiro, foi utilizado como lateral-esquerdo e assumiu também a responsabilidade pelas bolas paradas.

A versatilidade, segundo o defensor, é uma característica importante no futebol atual, mas ele atribuiu o sucesso da equipe ao equilíbrio coletivo.

“Antes da partida contra o Barra, eu vi na preleção que meu nome estava escalado para bater faltas. Fui me informar e descobri que o Paulinho, analista de desempenho, lembrou da minha característica e me colocou entre os cobradores. No futebol atual, é fundamental que o atleta consiga desempenhar mais de uma função dentro de campo, seja como zagueiro, volante ou lateral. Nós temos um grupo muito forte nesse aspecto. Não se trata apenas da minha versatilidade, pois acredito que vários jogadores do nosso elenco conseguem atuar bem em diferentes posições”, explicou.

"Defesa" do ano

Matheus também protagonizou lances determinantes para a vitória do Tricolor sobre o Floresta. Além da assistência para Renato, o defensor impediu o gol dos visitantes tirando a bola em cima da linha numa cabeçada de extrema dificuldade.

Matheus vinícius sendo cumprimentado pelos companheiros após salvar bola em cima da linha contra o Floresta | Foto: Rafael Vieira/FPF

“É um lance extremamente rápido em que você precisa ter uma leitura imediata da jogada para poder agir. O adversário finalizou com muita força. Na hora, a gente nem consegue mensurar a dimensão da importância do lance, apenas vibra por ter evitado o gol em cima da linha”, relatou.

Terceiro acesso

A possível volta da Cobra Coral à Série B também pode representar uma marca pessoal para Matheus, visto que o defensor busca o terceiro acesso consecutivo da carreira após superar uma lesão grave. Em 2024, conseguiu a promoção pelo Anápolis à Série C e, no ano seguinte, participou do acesso do próprio Santa também para a terceira divisão.

“Em 2023 sofri uma grave lesão no joelho e achei que seria o fim da minha carreira e dos meus sonhos. No ano seguinte, em 2024, Deus me presenteou com o primeiro acesso pelo Anápolis. Em 2025 fui abençoado com outro acesso pelo Santa Cruz e agora espero conquistar o terceiro. É uma sensação de profunda gratidão”, pontuou.

Euforia contida

O Santa Cruz se prepara para o duelo com o Floresta no próximo sábado (23) às 17h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

A equipe coral chega ao confronto com 100% de aproveitamento no quadrangular e sem perder fora de casa há oito jogos, somando cinco vitórias e três empates.

Apesar da vitória classificar a equipe matematicamente, o zagueiro pregou humildade.

“Ainda não há nada ganho. Temos uma probabilidade alta de acesso, mas só estará concretizado quando estivermos 100% garantidos na Série B. Precisamos manter os pés no chão”, declarou. "Sabemos também da ansiedade da torcida. Só pedimos que continuem nos apoiando do começo ao fim, pois à medida que nos aproximamos do objetivo, os jogos se tornam mais difíceis. Pretendemos estar ainda mais concentrados do que na partida passada para sair com o resultado positivo. Quero convocar todos os torcedores para nos apoiarem no sábado, seja no estádio ou torcendo de casa. Contamos com o apoio de todos vocês", encerrou.

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