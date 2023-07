A- A+

Futebol De segundo a eliminado: cenários que podem marcar penúltima rodada do Santa no Grupo 3 da Série D Tricolor está na quinta posição, com 19 pontos, e pega o Potiguar, domingo (17), no Arruda. Se perder, pode não ter mais chances de avançar no torneio

Vencer o Potiguar no Arruda, terminar o fim de semana na segunda posição e depender apenas de si no duelo final da primeira fase do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Iguatu, que não terá mais chances de classificação ao mata-mata. Esse é o melhor resultado para o Santa Cruz ao término da penúltima rodada da chave. Mas há outro preocupante. Um em que o Tricolor perde, acabando com a chance de chegar à segunda fase. A Folha de Pernambuco detalhou os dois cenários possíveis para a Cobra Coral. Do sonho ao pesadelo.



Começando pela consequência que os tricolores mais temem. O pior para o Santa Cruz seria perder para o Potiguar, estacionando nos 19 pontos. O jogo entre Globo (já sem chances de classificação) e Campinense não tem peso para os tricolores, mas um triunfo dos paraibanos deixaria a equipe encostada nos pernambucanos.



São os dois jogos seguintes que exigem maior atenção. Se o Nacional vencer o Iguatu, no José Cavalcanti, vai aos 23 pontos, pegando a terceira posição. Somado a isso, caso o Pacajus vença o Sousa, no Ronaldão, os cearenses ficarão em primeiro, com 24, e os paraibanos em quarto, com 22. Combinação mortal.



Dessa forma, mesmo o Santa vencendo o Iguatu, na rodada final, no Morenão, o clube somente empataria em pontos com o Sousa, mas ainda ficaria atrás por conta do número de vitórias (terminaria 7x6 para o adversário).





Cenário otimista



Agora o futuro positivo. Caso o Santa vença o Potiguar, pode ficar em segundo, com 22 pontos, atrás apenas do Sousa - isso se o Dino vencer o Pacajus. Para ajudar ainda mais a Cobra Coral, a torcida é para Globo e Iguatu ganharem os respectivos duelos perante Campinense e Nacional. Assim, o Tricolor chegaria à última rodada podendo até perder que mesmo assim avançaria para a segunda fase, terminando em terceiro ou quarto a depender das demais combinações.

Veja também

tênis Mesmo com lesão, grande ano: Bia Haddad já ganhou R$ 8,5 milhões em prêmios em 2023