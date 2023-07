A- A+

Futebol De técnico novo e com risco de ser eliminado na Série D, Santa recebe o Potiguar, no Arruda Tricolor é o quinto colocado do Grupo 3 da competição, com 19 pontos, enquanto o adversário está em terceiro, com 21

O jogo mais importante do ano. Quantas vezes o torcedor do Santa Cruz já leu essa frase para caracterizar um compromisso do clube? Em um momento delicado, com risco de prejuízos para o presente e para o futuro, o Tricolor tem mais uma decisão. O problema é que, a depender do resultado, pode ser a penúltima do ano ou a última em termos concretos em relação ao sonho do acesso. Neste domingo (16), a Cobra Coral recebe o Potiguar, no Arruda, pelo Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Dia de reacender esperanças ou enterrar sonhos.

Cenários da rodada

A depender da conclusão da rodada, o Santa Cruz, hoje em quinto, com 19, pode tanto terminar em segundo como ser eliminado precocemente. O pior panorama começa com uma derrota para o Potiguar, em terceiro, com 21.

Para complicar ainda mais, se o Nacional vencer o Iguatu, no José Cavalcanti, vai aos 23 pontos, pegando a terceira posição. Somado a isso, caso o Pacajus vença o Sousa, no Ronaldão, os cearenses ficarão em primeiro, com 24, e os paraibanos em quarto, com 22. Combinação mortal.

Dessa forma, mesmo o Santa vencendo o Iguatu, na rodada final, no Morenão, o clube somente empataria em pontos com o Sousa, mas ainda ficaria atrás por conta do número de vitórias (terminaria 7x6 para o adversário), não tendo chances de chegar ao G4.

Caso o Santa vença o Potiguar, pode ficar em segundo, com 22 pontos, atrás apenas do Sousa - isso se o Dino vencer o Pacajus. Para ajudar ainda mais a Cobra Coral, a torcida é para Globo e Iguatu ganharem os respectivos duelos perante Campinense e Nacional. Assim, o Tricolor chegaria à última rodada podendo até perder que mesmo assim avançaria para a segunda fase, terminando em terceiro ou quarto a depender das demais combinações.

Piza como salvador

A semana do Santa foi agitada. Começou com a demissão do técnico Felipe Conceição, passou pelo protesto da organizada do clube, que entrou no Arruda para cobrar os atletas, culminando na chegada do novo comandante, Evaristo Piza.

“Ele chegou faltando alguns dias antes do jogo decisivo e não deu para colocar a filosofia de trabalho, mas conversou bastante conosco, passando algumas situações do que ele pensa que é melhor para o jogo. Ainda há muito a fazer e a gente vai se ajeitando para estar apto no domingo ao que ele pedir”, afirmou o atacante Pipico.

O novo técnico chegou fazendo mudanças na defesa no meio. Na zaga, Ítalo Melo dá lugar para Yan Oliveira. No meio, saíram Emerson Souza e Nadson. Dupla que inclusive já trabalhou com o treinador, à época em que estava no Sampaio Corrêa. Ítalo Henrique ganhou espaço, além de Chiquinho, que voltou a ser utilizado como articulador.

“Conseguindo a classificação, o adversário mais temido será o Santa Cruz. Ninguém vai querer pegar a gente no mata-mata porque o Arruda estará lotado. Mas antes de pensar nisso, temos que vencer o Potiguar", frisou Piza.

Ficha técnica

Santa Cruz



Michael, Rhuan Rodrigues, Yan Oliveira, Eduardo Guedes e Ítalo Silva; Wagninho, Ítalo Henrique e Chiquinho; Lucas Silva, Iago Silva e Pipico. Técnico: Evaristo Piza

Potiguar

Diego Almeida, Lucas Serafini, Victor Souza, Anderson Júnior e Izaldo; Giovanni, Romeu e Wilson ; Caíque Valdívida, Michel Potiguar e Vitinho. Técnico: Márcio Mossoró

Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR). Victor Matheus de Lavor Paes Barreto e Bruno Cesar Chaves Vieira (ambos de PE)

Transmissão: F.Sports TV

