De técnico novo, Náutico visita o Brusque, pela Série C, neste sábado (19)

O Náutico ficou seis jogos consecutivos sem perder. O que, em tese, significaria um clima distante de crise. Mas essa estatística engana. Da lista, quatro partidas terminaram empatadas. Três de forma consecutiva. Duas delas como mandante. Ainda assim, o Timbu permanecia no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Foi se segurando, mas chegou o momento mais temido. Com a derrota na rodada passada, na Curuzu, para o Paysandu, por 4x2, o clube deixou a zona de acesso ao quadrangular. Cenário que culminou na demissão do técnico Fernando Marchiori e na chegada de Bruno Pivetti. Agora, o Timbu é o oitavo, com 25, e corre risco de ver o sonho do regresso à Série B ruir antecipadamente. Para impedir isso, o caminho passa por uma vitória neste sábado (19), no Augusto Bauer, contra o Brusque.





“Não vim para dois jogos somente”. A frase, dita por Pivetti e pelo atacante Maxwell, que chegaram recentemente ao clube, mostra como o tempo para o Náutico pode ser relativo. Para o técnico e o atleta, o duelo diante do Brusque tanto pode significar o primeiro como também o penúltimo da temporada, a depender do resultado.

“Conseguimos, nos três treinos que fizemos, trabalhar nosso modelo de jogo. Os jogadores estão assimilando bem as ideias que foram propostas. Identificamos um elenco de qualidade, com jogadores experientes e esperamos que o trabalho surta efeito diante do Brusque”, afirmou Pivetti.



Outro que desembarcou há pouco tempo nos Aflitos e já chega com uma missão espinhosa é o goleiro Gabriel Leite. Com a suspensão de Vagner, será dele a responsabilidade de defender a meta alvirrubra. "Entrar em uma partida como essa traz uma responsabilidade muito grande", contou. Na frente, a expectativa é quanto ao retorno do centroavante Jael, que não atua desde o dia 10 de julho por conta de uma lesão na coxa esquerda. A tendência é que, ao menos, ele fique no banco de reservas. Na lateral, Diego Ferreira, expulso perante o Papão, está fora.



Segundo o site “Chances de Gol”, o Náutico tem 36,5% de probabilidades de classificação ao quadrangular. Além do Brusque, o Timbu ainda enfrentará o São Bernardo, nos Aflitos, na última rodada da primeira fase.



Artilheiro fora do jogo



Líder da Série C, com 30 pontos, o Brusque não terá a presença de Guilherme Queiroz, artilheiro do time em 2023, com 11 gols. Olávio deve ser o substituto. Comandado por Luizinho Lopes, os catarinenses já estão matematicamente classificados à próxima fase. Além do Náutico, a equipe ainda terá pela frente o Operário-PR, no Germano Kruger.



Ficha técnica



Brusque

Matheus Nogueira; Danilo Belão, Éverton Alemão, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Madison, Diego Tavares, Jhemerson, Everton Bala e Olávio.Técnico: Luizinho Lopes



Náutico

Gabriel Leite; Victor Ferraz, Richardson, Denilson e Joecio; Jean Mangabeira, Elton, Eduardo e Berguinho; Paul Villero e Ribamar. Técnico: Bruno Pivetti



Local: Augusto Bauer (Brusque/SC)

Horário: 16h

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI). Assistentes: Marcio Iglesias Araujo Silva e Maura Cunha Costa (ambos do PI)

Transmissão: Canal Goat e Nosso Futebol

