De U2 a Rosalía: Messi revela playlist com suas músicas preferidas; veja

Pouco afeito aos holofotes e desacostumado a se expor em redes sociais, Lionel Messi inovou nesta semana e mostrou uma playlist sua com músicas que tem mais ouvido recentemente.



A lista tem 60 canções (com uma duração de reprodução de 3 horas e meia) e foi compartilhada pela Apple, que, nesta temporada, transmitirá a MLS — principal liga de futebol dos EUA, na qual joga o Inter Miami, time do argentino — por meio de sua plataforma de streaming.

Messi deixou clara sua preferência por músicas latinas, recheando a lista com artistas como J Balvin, Rosalía e Maluma. Mas há espaço para outros nomes conhecidos do pop internacional, como Rauw Alejandro, Bad Bunny, Pitbull e Karol G.

Entre os artistas, no entanto, há canções mais antigas, como o clássico "Viva la vida", do Coldplay, "Vertigo", do U2, e "Highway to hell", do AC/DC.





Veja abaixo a lista completa:

Otra noche en Miami (J Balvin)

Despacito (Luis Fonsi & Daddy Yankee)

Trofeo (Maluma & Yandel)

Todo de ti (Rauw Alejandro)

A Dios le pido (Juanes)

Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58 (Bizarrap & Young Miko)

Perro negro (Bad Bunny & Feid)

La vida es un carnaval (Celia Cruz)

Hawái (Maluma)

I know you want me (Pitbull)

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 (Bizarrap & Quevedo)

Hustlin' (Rick Ross)

Monaco (Bad Bunny)

Luna (Feid & ATL Jacob)

Qlona (Karol G & Peso Pluma)

Luna (Mikel Towers)

Fruto (Bizarrap & Milo j)

Una foto remix (Emilia, Nicki Nicole & Tiago PZK)

Ya no vuelvas (Luck Ra, La K'onga y Ke Personajes)

Diluvio (Rauw Alejandro)

La morocha (Luck Ra & BM)

Viva la vida (Coldplay)

Mira como baila (Sergio Torres)

Don't stop the music (Rihanna)

Vertigo (U2)

Feel good inc. (Gorillaz)

Hijo (Los Cafres)

Tú sin mí (Dread Mar I)

Ay vamos (J Balvin)

Darte un beso (Prince Royce)

First person shooter (Drake)

Highway to hell (AC/DC)

Enganchados (Sergio Torres)

Vuelve Candy B (Bad Bunny)

Tiki Taka Toco (Fuerza Regida & Take A Daytrip)

Un x100to (Grupo Frontera & Bad Bunny)

Ella baila sola (Eslabón Armado & Peso Pluma)

Tulum (Peso Pluma & Grupo Frontera)

La Boda del Huitlacoche (Carin Lenon)

No se va (Grupo Frontera)

Bebe dame (Fuerza Regida & Grupo Frontera)

La Chona (Los Tucanes de Tijuana)

Frágil (Yahritza Y Su Escencia & Grupo Frontera)

Harley Quinn (Fuerza Regida & Marshmello)

Mi bello ángel (Natanael Cano)

Lady Gaga (Peso Pluma, Gabito Ballesteros & Junior H)

Oye mujer (Raymix & Juanes)

Bidi bidi bom bom (Selena)

La bachata (Manuel Turizzo)

Despechá (Rosalía)

Según quién (Maluma & Carin Lenon)

El merengue (Marshmello & Manuel Turizo)

Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 (Bizarrap & Peso Pluma)

Los del espacio (LIT killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Maria Becerra, Big One)

Coco loco (Maluma)

Tacones rojos (Sebastián Yatra)

Ojitos lindos (Bad Bunny y Bomba Estéreo)

Qué más pues? (J Balvin & María Becerra)

Provenza (Karol G)

Pepas (Farruko)

