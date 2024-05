De Venus Williams a Rebeca Andrade: Nove atletas mundiais vão ganhar a sua própria versão da barbie

A- A+

A menos de dois meses dos Jogos Olímpicos de Paris, nove atletas mundiais vão ganhar sua própria versão da boneca Barbie. No ano em que a boneca celebra 65 anos, a Mattel, empresa responsável pela produção, anunciou uma nova linha de produção. As atletas vão ser homenageadas e acompanhadas de acessórios personalizados e alusivos à modalidade em que elas competem.

Entre as atletas escolhidas pela Mattel está a tenista Venus Williams, as jogadoras de futebol Christine Sinclair e Mary Fowler, a boxeadora Estelle Mossely, as ginastas Alexa Moreno e Rebeca Andrade, a velocista e atleta paralímpica Susana Rodriguez, a nadadora Federica Pellegrini e a velocista Ewa Swoboda.

"A Barbie está entusiasmada em dar continuidade à celebração do 65º aniversário da marca, reconhecendo o impacto dos esportes na promoção da autoconfiança, da ambição e do empoderamento da próxima geração”, disse Krista Berger, vice-presidente sênior da Barbie e chefe global de bonecas da Mattel.

A "Barbie" de Mary Fowler usa luvas e segura uma bola de futebol, enquanto a boneca Venus Williams, usa um vestido todo branco, uma viseira, brincos e ainda vem acompanhada de uma raquete de tênis.

Esta iniciativa é uma parceria da "Barbie" com a VOICEINSPOR, uma plataforma digital global que apoia adolescentes e mulheres no mundo do esporte.

In celebration of @barbie 65th Anniversary - we are on a mission to bring more VISibility to Role Models #moreVIS Barbie honors nine athletes around the world with one-of-a-kind role model dolls made in their likeness. #barbie65 #voiceinsport #barbie #YouCanBeAnything pic.twitter.com/W9lNbBh3Jp — Voice In Sport (@voiceinsport) May 22, 2024

"Ao reconhecer atletas que quebraram barreiras para as mulheres no esporte, a Barbie espera ajudar a amplificar as vozes das mulheres no esporte para comemorar as suas conquistas dentro e fora do campo", explica o comunicado da Mattel.

