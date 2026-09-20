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futebol De vilão a herói, Ajul celebra vitória do Sport Zagueiro falhou no lance que originou o pênalti do Juventude, mas se redimiu com gol da vitória por 2x1 na Ilha do Retiro

O zagueiro Marcelo Ajul mostrou que, algumas vezes, o que não começa bem pode ter um final feliz. O defensor foi de vilão a herói na vitória do Sport por 2x1 contra o Juventude, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

Logo no começo da partida, Ajul tentou um passe de calcanhar. Um erro que gerou o ataque do Juventude e, na conclusão da jogada, um pênalti para os visitantes, cometido por Augusto Pucci. Na cobrança, Mandaca balançou as redes.

Na reta final, porém, o zagueiro se redimiu. O jogo estava empatado em 1x1, após Barletta fazer ótima jogada individual e bater cruzado para deixar tudo igual na Ilha, quando Marcelo Ajul recebeu ótimo passe pelo alto e pegou de primeira para decretar o triunfo dos rubro-negros.

"Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas para a torcida do Sport. Foi uma irresponsabilidade minha no lance do primeiro gol do Juventude. Mas eu fico emocionado por tudo que eu estou vivendo aqui dentro desse clube. Depois de tudo que eu passei aqui, é um sonho realizado estar fazendo gol com a Ilha lotada", iniciou Ajul, em entrevista à ESPN.

“Essa semana foi um pouco turbulenta. Tivemos alguns problemas com a minha esposa e a gravidez dela, mas graças a Deus está tudo bem. Eu estou aqui pra correr por esse clube, por essa camisa e por esse treinador que merece demais”, completou o prata da casa do Sport.

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