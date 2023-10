A- A+

Pré-Olímpico De virada, Brasil perde para Alemanha e se complica no Pré-Olímpico de Vôlei Com revés, seleção estacionou na quarta colocação

Depois de somar duas vitórias seguidas, o Brasil conheceu o primeiro tropeço no Pré-Olímpico de Vôlei Masculino nesta terça-feira (3). No Maracanãzinho lotado, a seleção foi derrotada pela Alemanha, pela terceira rodada. Parciais de 25/21, 19/25, 19/25 e 26/28. O time verde-amarelo volta à quadra nesta quarta-feira (4) para enfrentar a Ucrânia, às 20h30.

O revés perante os europeus dificultam a vida do Brasil no Grupo A da competição que dá vaga nos Jogos de Paris-2024. Na quarta posição com cinco pontos, o time dirigido por Renan Dal Zotto ainda tem pela frente a terceira colocada Cuba e a líder Itália nas próximas rodadas. A Alemanha, por sua vez, se manteve na vice-liderança, agora com nove pontos. No Pré-Olímpico, apenas as duas melhores seleções de cada chave garantem um lugar nas Olimpíadas.

Destaque da virada sobre a República Tcheca na rodada passada, Darlan ditou o ritmo do Brasil no primeiro set contra a Alemanha. O jovem foi o maior pontuador do set inicial com seis pontos, contagiando a torcida presente no ginásio, e ajudando o Brasil a largar na frente no confronto.

Os sets seguintes, porém, foram de amplo domínio dos europeus. Firmes no bloqueio, no saque e no ataque, os alemães não deixaram o Brasil se encontrar em quadra, apesar das modificações feitas por Dal Zotto. Maique, Alan, Cachopa e Adriano entraram nos lugares de Thales, Darlan, Bruninho e Honorato.

No quarto set, sob a batuta de Lucão, parecia que o Brasil ia empatar a partida. O central fez o que pôde, mas viu Grozer roubar o protagonismo e garantir a vitória dos visitantes.

