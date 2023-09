A- A+

Vôlei De virada, Brasil vence Bulgária pela terceira rodada do Pré-Olímpico com destaques de Gabi e Thaisa A seleção brasileira feminina segue invicta no torneio classificatório para os Jogos de Paris 2024

A seleção brasileira feminina de vôlei manteve a invencibilidade no Pré-Olímpico ao vencer, nesta terça-feira (19), a Bulgária por 3 sets a 2 (25/15, 22/25, 27/29, 25/21 e 15/8), em Tóquio, no Japão. O Brasil contou com grandes atuações da ponteira Gabi, com 26 pontos e da central Thaisa, com 19 para chegar na terceira vitória no torneio classificatório para os Jogos de Paris 2024.

As brasileiras voltam à quadra às 4h desta quarta-feira (20) contra Porto Rico. A partida terá transmissão do Sportv 2.

No Pré-Olímpico, o Brasil está no grupo B ao lado de Argentina, Peru, Bulgária, Porto Rico, Turquia, Bélgica e Japão. As equipes jogam entre si e as duas mais bem classificadas garantem um lugar nos Jogos de Paris.

Depois das três primeiras rodadas, as brasileiras aparecem na terceira colocação, com oito pontos (três vitórias – Argentina, Peru e Bulgária). O Japão lidera, com nove pontos, seguido pela Turquia, que também tem nove, mas um saldo de sets pior do que as japonesas.

Gabi, ponteira, foi a maior pontuadora da partida, com 26 pontos (23 de ataque, dois de bloqueio e um de saque). Ela comentou sobre a reação brasileira, que chegou a estar perdendo por 2 sets a 1.

“Começamos a partida muito bem. No segundo set, baixamos a guarda e isso não pode acontecer. A Bulgária fez uma boa partida e sacou muito bem. O que fica de positivo é a resiliência da nossa equipe. Passamos por momentos difíceis e conseguimos sair com a vitória. Fica um alerta dos nossos erros para não acontecer mais nos próximos jogos”, disse.

Próximos jogos do Brasil no Pré-Olímpico de Vôlei feminino

20.09 (quarta-feira) – Brasil x Porto Rico às 4h (horário de Brasília) – sportv 2

22.09 (sexta-feira) – Brasil x Turquia às 4h (horário de Brasília) – sportv 2

23.09 (sábado) – Brasil x Bélgica às 4h (horário de Brasília) – TV Globo e sportv 2

24.09 (domingo) – Brasil x Japão às 7h25 (horário de Brasília) – sportv 2

