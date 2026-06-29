De virada, Brasil vence Japão e avança para as oitavas de final da Copa do Mundo
Japoneses abriram o placar com Sano, mas Casemiro e Gabriel Martinelli garantiram a classificação dos brasileiros à próxima fase
O coração está em dia? Para torcer pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo, é preciso acreditar até o último minuto. Dos titulares aos reservas. Dos mais questionados, como Casemiro, aos menos badalados, como Gabriel Martinelli. Foi difícil, sofrido e na raça. O Brasil saiu atrás, mas virou o placar em Houston e bateu o Japão por 2x1, nesta segunda-feira (29), pela segunda fase da competição.
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O jogo
Os primeiros dez minutos foram de um Brasil dominante. Com boa circulação de bola, o time não se limitou, como em jogos passados, a forçar lances apenas pelo lado esquerdo. Rayan, pela direita, e Matheus Cunha, pelo centro, também participaram da construção ofensiva. O camisa 9 quase marcou em chute rasteiro defendido por Suzuki.
Salvo uma falta que parou na barreira, o Japão passou o restante do tempo no campo de defesa. O Brasil teve muito mais posse de bola, mas não conseguiu construir outra grande oportunidade antes da pausa para a hidratação.
A paralisação fez bem ao Japão. Aos 28 minutos, Danilo errou um passe no meio e gerou um contra-ataque mortal. Sano chutou rasteiro, no canto direito de Alisson, e abriu o placar para a seleção asiática.
O Brasil sentiu o gol. Sem ameaçar o Japão, fez uma reta final de primeiro tempo burocrática, sem qualquer traço de criatividade ou velocidade.
Com Endrick na vaga de Lucas Paquetá, o técnico Carlo Ancelotti aumentou o poder ofensivo do time em busca do empate. Aos seis minutos, o grito de gol ficou engasgado. Danilo cruzou, Bruno Guimarães cabeceou e Suzuki fez grande defesa.
Dois minutos depois, um lance inacreditável. Após cruzamento, Douglas Santos escorou, Casemiro cabeceou e Tomyiasu salvou em cima da linha. O camisa 5, porém, não desistiu de deixar o dele. Aos 9, Gabriel Magalhães levantou e não teve defensor japonês capaz de impedir o gol brasileiro.
Sufoco
A pressão seguiu forte em busca da virada. Por pouco, ela não veio com Vinícius Júnior. O atacante deu lindo drible pela esquerda e finalizou de bico. Suzuki desviou e a bola ainda acertou a trave.
O time do Japão ficou completamente na defesa, torcendo para levar o jogo para as prorrogações. Mas eles não contavam com a estrela de Gabriel Martinelli. Acionado no segundo tempo, o atacante recebeu lindo passe de Bruno Guimarães e tocou colocado. A bola bateu na trave e morreu no fundo das redes. Nos acréscimos, no sufoco, de virada e com muita emoção. O Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo.
Ficha técnica
Brasil 2
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos), Lucas Paquetá (Endrick); Rayan, Matheus Cunha (Gabriel Martinelli) e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti
Japão 1
Zion Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi e Hiroki Ito; Doan (Sugawara), Sano, Junya Ito (Machino), Kamada (Tanaka) e Nakamura (J.Suzuki); Daizen Maeda (Ogawa) e Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu
Local: NRG Stadium (Houston/EUA)
Árbitro: Maurizio Mariani (ITA). Assistentes: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (ambos da ITA)
Gols: Sano (aos 28 do 1ºT), Casemiro (aos 9 do 2ºT) e Gabriel Martinelli (aos 49 do 2ºT)
Cartões amarelos: Casemiro, Danilo (B); Sano, Kamada, J.Suzuki (J)