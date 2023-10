De virada, Fluminense derrota o Inter no Beira-Rio e volta à final da Libertadores depois de 15 anos

A- A+

Em confronto digno de semifinal de Libertadores, o Fluminense se classificou para a decisão da competição continental. Depois do 2x2 prevalecer no duelo de ida, o Tricolor das Laranjeiras bateu o Inter por 2x1, de virada, no Beira-Rio, na noite desta quarta-feira (4), e carimbou sua passagem para a final que será realizada no Maracanã, no dia 04 de novembro. Será a segunda vez que o time carioca tentará o título inédito. Em 2008, foi vice ao perder nos pênaltis para a LDU. O outro finalista sai do confronto entre Palmeiras e Boca Juniors, que se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 21h30, no Allianz Parque.

Empurrado pela torcida, o Inter foi superior ao Fluminense durante todo primeiro tempo. Não à toa, abriu o placar ainda aos oito minutos de bola rolando. Depois de cobrança de escanteio, Fábio tropeçou no lance e Mercado cabeceou para colocar os donos da casa na frente.

Na segunda etapa, o Fluminense foi ganhando campo, mas foi o Inter quem teve boas oportunidades para ampliar. As duas melhores com Enner Valencia. Primeiro, o centroavante subiu livre após cobrança de escanteio, mas mandou para fora. Em seguida, ficou cara a cara com Fábio e chutou pelo lado direito da meta tricolor.

Como diz a máxima do futebol, "quem não faz, leva". E o golpe no Inter veio em dose dupla. Aos 35 minutos, Cano acionou John Kennedy em velocidade e o jovem atacante deu um lindo toque na saída de Rochet para deixar tudo igual. Seis minutos mais tarde, foi a vez do artilheiro da Libertadores aproveitar passe da direita e colocar o Flu na final.

