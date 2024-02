A- A+

Campeonato Inglês De virada, Liverpool goleia Luton Town pela Premier League Com 60 pontos, os 'Reds' voltam a se distanciar na ponta da tabela

O líder Liverpool recuperou sua vantagem de quatro pontos sobre o Manchester City, segundo colocado, graças à virada com direito a goleada sobre o Luton Town por 4 a 1 nesta quarta-feira (21), em jogo antecipado da 26ª rodada do Campeonato Inglês.

Com 60 pontos, os 'Reds' voltam a se distanciar na ponta da tabela, depois de os 'Citizens' ficarem a um ponto com a vitória por 1 a 0 sobre o Brentford na terça-feira, com gol de Erling Haaland, em jogo atrasado da 18ª rodada.

Agora, o Liverpool tem um jogo a mais que o City, que no sábado vai visitar o Bournemouth.

O duelo contra o Luton foi antecipado porque o time de Jürgen Klopp vai enfrentar o Chelsea no próximo domingo, em Wembley, na final da Copa da Liga Inglesa.

O jogo desta quarta-feira teve um final feliz para o Liverpool, mas o início foi muito diferente, já que o irlandês Chiedozie Ogbene abriu o placar para o Luton no primeiro tempo em Anfield (12'), para a surpresa geral.

Mas o susto durou até a segunda etapa, quando os 'Reds' conseguiram uma sólida virada marcando com Virgil Van Dijk (56'), Cody Gakpo (58'), Luis Díaz (71') e Harvey Elliott (90').

Veja também

Liga dos Campeões Barça desperdiça chances e fica no empate com Napoli; Porto bate Arsenal no fim