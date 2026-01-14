A- A+

Futebol De virada, Náutico bate o Decisão na Arena de Pernambuco Timbu venceu por 2x1, com gols de Felipe Saraiva e Jonas Toró, assumindo a liderança do torneio, com seis pontos

Lá na frente, Jonas Toró. Lá atrás, Muriel. Com ajuda crucial da dupla, o Náutico suou a camisa para vencer o Decisão de virada, por 2x1, na Arena de Pernambuco, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. O Timbu está com seis pontos na tabela, na liderança momentânea. Na próxima rodada, os alvirrubros enfrentam o Sport, nos Aflitos.





O jogo

O técnico Hélio dos Anjos promoveu três mudanças com relação ao time que estreou diante do Maguary. Reginaldo ocupou a vaga de Arnaldo na lateral direita. No ataque, Júnior Todinho foi acionado no lugar de Jonas Toró. No meio, Wenderson, com desgaste muscular, foi desfalque de última hora e Ramon entrou.

Mesmo jogando fora de casa, o Náutico tinha mais torcida na Arena e ficou bem mais confortável para ditar o ritmo do jogo. Aos 13 minutos, por pouco o Timbu não abriu o placar com Paulo Sérgio, em chute cruzado defendido por João Gabriel.

O lado esquerdo do Náutico era a principal alternativa ofensiva para furar o bloqueio do Decisão. Yuri Silva e Vinícius até encontravam espaços, mas a bola teimava em não entrar. O lateral teve boa chance em chute rasteiro, mas nem Paulo Sérgio, tampouco Todinho conseguiram completar para as redes.

O Náutico ia empilhando oportunidades desperdiçadas. Foi assim com Paulo Sérgio, em bola na cara do gol em que o camisa 9 demorou a finalizar. E com Yuri Silva, que parou em João Gabriel. No lado do Maguary, a tática era encaixar um contra-ataque fatal. Por pouco não ocorreu aos 38, em chute de Bambam defendido por Muriel.

Erro

Tudo indicava que o Náutico abriria o placar, mas foi justamente o oposto. O árbitro não apitou falta em chute do defensor do Decisão no jogador alvirrubro no campo ofensivo do Timbu e permitiu o contragolpe dos mandantes. A bola chegou até Kauan Diego, que bateu na saída de Muriel para fazer 1x0.

O Náutico voltou sem mudanças do intervalo, mas seguiu pressionando o Decisão. Em contrapartida, ficou ainda mais exposto aos contra-ataques. Em um deles, Mosquito apareceu livre na área, mas parou em Muriel.

Aos 23, a pressão alvirrubra surtiu efeito. Felipe Saraiva, que minutos antes havia entrado na vaga de Júnior Todinho, recebeu bom passe de Jonas Toró e bateu rasteiro para deixar tudo igual na Arena.

Ficha técnica

Decisão 1

João Gabriel; Kauan Diego (Lipek), Rael, Victor Ramon (Ricardo Batista) e Matheus Rodrigues; Kayo Bahia, Éder Monteiro (Alexandre) e Fernando Portel; Matheus Mosquito, Jonas (Pablo) e Bambam. Técnico: Kinho Forgiarini.

Náutico 2

Muriel; Reginaldo (Arnaldo), Matheus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Samuel (Felipe Saraiva), Ramon Carvalho (Luiz Felipe) e Dodô; Vinícius (Samuel Otusanya), Junior Todinho (Felipe Saraiva) e Paulo Sérgio (Jonas Toró). Técnico: Guilherme dos Anjos

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho. Assistentes: José Daniel Torres de Araujo e Marcilio Ferreira Batista da Silva

Gols: Kauan Diego (aos 44 do 1ºT), Felipe Saraiva (aos 23 do 2ºT), Jonas Toró (aos 30 do 2ºT)

Cartões amarelos: João Gabriel, Bambam, Ricardo Batista (D); Igor, Samuel (N)

Toró, que já tinha sido garçom, foi o responsável por virar o jogo. Após escanteio, a bola sobrou para o atacante completar para o gol.

Sem diminuir o ritmo, o Náutico foi atrás do terceiro gol. Por pouco não saiu com Saraiva novamente. A finalização bateu no goleiro e ia entrando, mas a zaga do Decisão tirou quase em cima da linha.

Perto do fim, o Náutico ainda tomou dois sustos seguidos que só não se transformaram em gol por conta de grandes intervenções de Muriel, Primeiro, Bambam aproveitou escanteio e cabeceou forte, mas o goleiro se esticou para salvar. Minutos depois, o camisa 1 brilhou com duas defesas incríveis em chutes de Kayo Bahia e Pablinho.

No sufoco, o Náutico deixou a Arena de Pernambuco com três pontos, mantendo o 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas do Estadual.

