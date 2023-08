A- A+

SÉRIE C De virada, Náutico perde para Paysandu e se complica para classificação à próxima fase desta Série C Mário Sérgio, do Paysandu, e Diego Ferreira, do Náutico, foram expulsos na etapa complementar

Diante do lotado estádio Leônidas Sodré de Castro, a “Curuzu”, em Belém, o Náutico perdeu, de virada, para o Paysandu neste domingo (13) pelo placar de 4 a 2, sob a temperatura de 30º C. Os dois gols alvirrubros foram marcados por Berguinho, ainda na etapa inicial do duelo.

A última vez em que as duas equipes haviam se enfrentado foi na temporada de 2019, durante confronto válido pelas quartas de final da Série C daquele ano, quando o Náutico avançou nos chutes diretos da marca penal e garantiu o acesso.

Em contraste com o histórico, neste fim de semana o Papão foi quem teve o melhor desempenho, responsável por complicar ainda mais a caminhada do pernambucano rumo à classificação à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro deste ano.

Primeiro tempo

Bastou que o cronômetro atingisse 10 minutos de bola rolando para que o atacante Berguinho, de 26 anos, abrisse o placar para o Timbu. Infiltrado na área adversária, mandou com força pelo lado direito do goleiro Matheus Nogueira, que não alcançou a velocidade do chute.

Aos 16 minutos, protagonizando o seu primeiro lance ousado na partida, o Paysandu por pouco não empatou e deixou tudo igual, mas Vágner apareceu para salvar.

Percebendo aumento no nível do jogo do Papão, Berguinho quis, então, ampliar a vantagem dos visitantes. E assim o fez. Dessa vez, “atropelando” Matheus Nogueira pelo canto esquerdo.

Antes do intervalo, o jogo foi empatado por Ronaldo Mendes, em seu primeiro lance desde que foi acionado pelo treinador Hélio dos Anjos, ex-Náutico, no lugar de Anílson.

O árbitro Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais (MG), concedeu sete minutos de acréscimos, mas a movimentação não alterou o 2 a 1.

Segundo tempo

A volta dos times ao gramado da Curuzu aconteceu em um ritmo mais lento.

Nos primeiros minutos, o camisa 36 dos mandantes, Kevyn, se infiltrou na defesa pernambucana, mas acabou desperdiçando uma chance de empate cabeceando para fora.

Aos 18, no entanto, ele foi certeiro no cabeceio e conseguiu deixar tudo igual no placar. Era o começo da superioridade do Papão, que desacelerou mais ainda o ritmo do adversário e conseguiu a vitória mais à frente, subindo na tabela para a 6ª posição.

A confirmação da derrota do Timbu veio aos pés do atacante Vinícius Leite, que “virou” o jogo com um chute no ângulo.

Em consequência ao placar, os ânimos se exaltaram e Márcio Sérgio - que já reclamava de dores - e Diego Ferreira se estranharam. Ambos foram punidos com cartões vermelhos e deixaram o gramado.

Assim como aconteceu no primeiro tempo, a arbitragem sinalizou sete minutos de acréscimos. Tempo bem aproveitado por Nicolas Careca ao tocar para Roger, que aumentou o sorriso do torcedor do Papão e o placar do jogo em 4 a 2.

Ficha técnica

Paysandu (1)

Matheus Nogueira; Anílson (Ronaldo Mendes), Wanderson, Paulão (Wellington Carvalho) e Kevyn; João Vieira (Edílson), Geovane, Robinho (Arthur) e Nicolas Careca; Mário Sérgio e Vinícius Leite (Roger) | Técnico: Hélio dos Anjos

Náutico (2)

Vágner; Diego Ferreira, Denilson, Richardson e Rennan Siqueira; Jean Mangabeira (Gabriel Santiago), Victor Ferraz (Bryan), Élton (Souza) e Berguinho (Lima); Paul Villero e Ribamar (Eduardo) | Técnico: Fernando Marchiori

Estádio: Leônidas Sodré de Castro (Curuzu), em Belém, no Pará (PA)

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (Minas Gerais-MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (Minas Gerais-MG) e Ricardo Junio de Souza (Minas Gerais-MG)

Gols: Berguinho (aos 10 e aos 22 minutos do 1º T), Ronaldo Mendes (aos 35 minutos do 1º T), Kevyn (aos 18 do 2ºT) e Vinícius Leite (32º do 2ºT)

Cartões amarelos: Paulão (Paysandu), Rennan Siqueira (Náutico), Vágner (Náutico), Nicolas Careca (Paysandu) e Wellington Carvalho (Paysandu)

Cartões vermelhos: Márgio Sérgio (Paysandu) e Diego Ferreira (Náutico)

