NÁUTICO De virada, Náutico supera o São José e conquista primeira vitória na Série C A estrela de Jael brilhou e, com dois gols, o atacante foi o nome da partida nos Aflitos

Crueldade nos Aflitos. O Náutico recebeu o São José-RS neste sábado (6) pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e não decepcionou.



Embora tenha saído atrás do placar, após belo gol de Zé Andrade, ainda no primeiro tempo Jael, o “Cruel”, empatou a partida. No segundo tempo, o atacante guardou mais um e, de virada, por 2 a 1, o Timbu bateu o Zequinha e conquistou sua primeira vitória no torneio.



Com o resultado, o time comandado pelo técnico Dado Cavalcanti conquistou os primeiros três pontos na classificação geral. Já o Zeca soma apenas um ponto.

O próximo compromisso do Náutico será diante do Aparecidense-GO, no próximo sábado (13), fora de casa, às 19h, pela terceira rodada da Terceira Divisão. O Timbu busca mais uma vitória para se estabelecer nas primeiras posições da tabela e manter vivo o sonho do acesso.

A partida começou como esperado: Náutico dominando as principais ações da partida, embora errasse muitos passes. Logo aos três minutos do primeiro tempo, após bola cruzada na área em escanteio, Jean Mangabeira subiu mais alto que todos e cabeceou na trave. No rebote, Odivan chutou, no reflexo e sem goleiro, mas a bola foi para fora e adiou o gol alvirrubro.

Aos nove minutos, mais um susto. Souza levantamentou para dentro da área em cobrança de falta, Diego Ferreira completou de cabeça e levou perigo, mas a bola foi para a linha de fundo. Apesar de logo no início o gol do Náutico estivesse cada vez mais próximo, aos 18, o Zeca respondeu. O meia Karl limpou a marcação, chutou de fora da área e levou perigo ao goleiro Vágner.

A partir daí, a partida seguiu mais equilibrada. O Náutico ditava as ações, mas o São José confiava no talento do ponta Kayan em jogadas de contra-ataque pelo lado esquerdo. Ainda assim, aos 23 minutos do primeiro tempo, Souza, artilheiro alvirrubro na temporada com sete gols, girou bem na entrada da área e chutou forte, cruzado, e a bola passou muito perto da trave do goleiro Fábio.

Apesar do domínio alvirrubro, foi o São José, aos 27 minutos do primeiro tempo, que abriu o placar. Zé Andrade aproveitou erro de passe de Jael, costurou na ponta e chutou forte, cruzado, encobrindo o goleiro Vágner e anotando um golaço para abrir o 1 a 0 para o Zequinha no marcador.

Um minuto depois, aos 28, o Náutico ensaiou uma reação. Após bela troca de passes, Gabriel Santiago cruzou para Jael na pequena área, acompanhado pelo zagueiro Lucas Barboza, que interceptou a bola e evitou o empate.

O torcedor do Náutico precisou esperar, mas o empate veio. Foi somente aos 35 minutos que Jael, com requintes de crueldade, deixou o dele. Depois de aproveitar a cobrança de escanteio de Diego Ferreira, o centroavante subiu na área e, com um cabeceio forte, venceu o goleiro Fábio para igualar o placar.



A partir daí, o Náutico chegou a ter mais uma jogada de perigo na grande área. Aos 45 minutos, após bom cruzamento vindo da ponta direita, visando os pés de Jael, que, livre de marcação, não alcançou a bola e a viu sair pela linha de fundo. Assim, a primeira etapa terminou empatada em 1 a 1.

2º Tempo:

A segunda etapa começou com domínio alvirrubro e a virada veio. Logo aos Gabriel Santiago cruzou para a área e a estrela de Jael brilhou novamente. O centroavante se antecipou ao zagueiro e empurrou a bola para as redes. Com o gol, Com o gol, o camisa 99 alcançou a marca de seis gols com a camisa alvirrubra na temporada e se estabeleceu como vice-artilheiro do time, atrás apenas de Souza, com sete.



Após a virada, o Náutico passou a administrar a partida. Como o ataque do São José não conseguia criar lances de perigo, foi apenas aos 25 minutos do segundo tempo que houve mais um susto de gol, novamente alvirrubro. O capitão Victor Ferraz aproveitou bola que sobrou na entrada da área, limpou para a perna direita e bateu colocado, mas o goleiro Fábio fez bela defesa para evitar o gol.



Aos 33 minutos, o Náutico assustou mais uma vez. Paul Villero aproveitou sobra de bola na área e chutou em cima do goleiro Fábio, que fez boa defesa e evitou, novamente, o gol alvirrubro.



A partida seguiu com boa pressão do São José, que buscava o empate com todas suas forças, mas não conseguiu superar a zaga do Náutico. Com isso, o Timbu venceu o jogo por 2 a 1 e conquistou sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro.



Ficha técnica:



Náutico 2



Vágner; Diego Ferreira (Thiaguinho), Odivan, Denilson e Diego Matos; Jean Mangabeira (Juan Gauto), Souza e Victor Ferraz (Rennan Siqueira); Paul Villero, Gabriel Santiago (Eduardo) e Jael (Júlio) | Técnico: Dado Cavalcanti.



São José-RS 1



Fábio Rampi; Lucas Barboza, Jadson, Lucas Cunha e Thalys; Nonato (Rondinelly), Karl e Sillas; Lucas Sampaio (Dener), Zé Andrade (Tinoco) e Kayan | Técnico: Thiago Gomes.



Estádio: Aflitos (Recife-PE)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Ruy Cesar Lavarda Ferreira e Luiz Fernando Viegas Colete (ambos MS)

Gols: Jael (2x) (Náutico) | Zé Andrade (São José)

Cartões amarelos: Victor Ferraz, Odivan (Náutico) | Nonato, Tinoco (São José/RS)

Público: 7.480

Renda: R$ 97.500,00

