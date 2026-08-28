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futebol De virada, Náutico vence o Athletic pela Série B Triunfo por 2x1 deixou o Timbu na 11ª posição da competição, com 34 pontos

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De virada, o Náutico bateu o Athletic por 2x1, nesta sexta-feira (28), no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou os alvirrubros na 11ª posição, com 34 pontos, chegando ao sétimo jogo consecutivo sem derrotas na competição.



Vacilo

No primeiro tempo, o corredor em que ficava o lateral-esquerdo Ryan era justamente no lado próximo ao banco de reservas do Náutico. Naturalmente, ele já ouviria de perto as instruções dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. Logo nos primeiros minutos, o jogador teve seu nome falado em abundância. Não por méritos.

Foi Ryan quem marcou mal Max e deixou o meia cruzar para Dixo Vera, de cabeça, abrir o placar para o Athletic. Com menos de dez minutos, o Náutico já estava atrás do placar. Jean Carlos e Derek tentaram em finalizações de longe, mas ambas pararam em Luan Polli. Com exceção disso, o Timbu pouco assustou.

Vinícius e Júnior Todinho, ambos recuperados de lesão, foram acionados no segundo tempo. No minuto seguinte, o Náutico ganhou uma esperança de reação quando João Miguel fez falta dura em Borasí e foi expulso.

Com um a mais em campo, o Náutico se lançou ao ataque. Mesmo com mais posse, os alvirrubros sofriam com a pouca variação ofensiva e seguiam insistindo em cruzamentos.



Virada

Curiosamente, foi assim que saiu o gol do Náutico. Não pelo cruzamento de forma direta, mas pela sobra da bola. Derek pegou de primeira e acertou o canto de Luan Polli, empatando o duelo.

Derek, autor do primeiro gol, precisou sair minutos depois após sentir a coxa. O centroavante Luiz Cláudio foi o escolhido por Hélio para ocupar o posto. Decisão crucial para a virada alvirrubra. Aos 45, o prata da casa recebeu pela esquerda e soltou uma bomba para fazer 2x1.

Ficha técnica

Náutico 2

Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Léo Índio, Igor Fernandes e Ryan (Betão); Samuel (Vinícius), Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Derek (Luiz Cláudio) e Kauã Maranhão (Todinho). Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos

Athletic 1

Luan Polli; Belezi, Jhan Pool (Felipe Negrucci), João Miguel e Douglas Pelé; Yago Santos (Jota), Max (Marcelo Henrique) e Enzo; Dixon Vera (Assis), Wili Aponzá (Felipe Vieira) e Kauan Rodrigues. Técnico: Alex Souza

Local: Esportes da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (ambos do RJ)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Gols: Dixo Vera (aos 6 do 1ºT), Derek (aos 25 do 2ºT) e Luiz Cláudio (aos 45 do 2ºT)

Cartões amarelos: Derek, Gaston Guruceaga (N); Douglas Pelé (O)

Cartão vermelho: João Miguel (O)

Público: 8.182 torcedores

Renda: R$ 221.074,50

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