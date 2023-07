A- A+

Copa do Mundo Feminina De virada, Nigéria derrota Austrália e assume liderança do grupo B da Copa do Mundo feminina Três seleções vão disputar as duas vagas para o mata-mata na última rodada da primeira fase

De virada, a Nigéria venceu a Austrália por 3 a 2 em partida válida pela segunda rodada da Copa do Mundo feminina. O duelo desta quinta-feira (27) aconteceu no Suncorpo Stadium, em Brisbane, na Austrália.

O resultado deixou o grupo B totalmente embolado para a última rodada. Nigéria e Canadá possuem quatro pontos- com as africanas liderando no número de gols feitos-, enquanto a Austrália tem três. A Irlanda está zerada e matematicamente eliminada.

Na próxima segunda-feira (31), a Nigéria enfrenta a Irlanda e a Austrália decide a vaga contra o Canadá.

O jogo

Como era previsto a partida foi equilibrada desde o início. As duas seleções criaram chances de gol no primeiro tempo.

Quando parecia que o jogo ia zerado para intervalo, Emily van Egmond abriu o placar para as donas da casa aos 46 minutos. A vantagem australiana não durou muito. No último lance da primeira etapa, Uchenna Kanu empatou para as nigerianas.

No segundo tempo, a Austrália voltando tomando conta das ações da partida. No entanto, as anfitriãs não conseguiram recuperar a vantagem no placar e tomaram a virada.

O gol da virada nigeriana aconteceu aos 20 minutos com Osinachi Ohale, de cabeça. Ela levou um chute na barriga da zagueira australiana na dividida do gol, mas continuou na partida.

Quando a Austrália se mandou em busca do empate, a Nigéria aproveitou os espaços para ampliar. Após erro da defesa, Asisat Oshoala viu a barra aberta e apenas empurrou a bola para o gol.

No nono minuto dos acréscimos, a zagueira Alanna Kennedy diminuiu o placar para a Austrália. As donas da casa tiveram mais três minutos para pressionar, mas não conseguiram evitar a derrota.

