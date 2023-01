De virada, Retrô perde para o América/MG pela Copinha

A- A+

O Retrô não teve a estreia dos sonhos nesta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em confronto realizado na tarde desta quarta-feira (4), na cidade de Assis, a equipe pernambucana perdeu para o América/MG por 3x1, de virada, na primeira rodada do Grupo 18.

A Fênix chegou a sair na frente logo no início do embate. Em chute desviado, José Alison inaugurou o placar. No entanto, não demorou para os mineiros tomarem conta do duelo.

Após algumas chegadas perigosas, o Coelho chegou à igualdade ainda aos 18. Matheus Henrique, rasteiro, empatou para os mineiros. A virada veio ainda na etapa inicial. No fim, de pênalti, Renato Marques fez 2x1.

Na etapa complementar, o Retrô pouco ofereceu perigo à meta adversária e ainda viu o América ampliar. Em boa jogada de velocidade, Matheus Henrique cruzou na medida para Vinícius dar números finais ao encontro, aos 17 jogados.

O time de Camaragibe volta a campo em busca da recuperação no sábado (7). Às 13h, vai encarar o Vocem, equipe que também estreou com derrota no certame, ao perder por 1x0 para a Ponte Preta.

