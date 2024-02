A- A+

COPA DO BRASIL De virada, Retrô vence o Manauara e se classifica para a segunda fase da Copa do Brasil Com a vitória, a Fênix de Camaragibe embolsa a premiação de R$ 945 mil

Tarefa dada é tarefa cumprida. Apesar de precisar apenas do empate, o Retrô venceu o Manauara-AM por 2 a 1, nesta quarta-feira (21), e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. A Fênix saiu atrás do placar ao sofrer, de pênalti, o gol do atacante Matheus Sacramento, do Robô do Amazonas. Ainda assim, com tentos de Mascote e Giva, o time de Camaragibe conseguiu sair com a vitória e com a premiação de R$ 945 mil.

O Retrô espera agora pelo vencedor de Fluminense-PI e Fortaleza, que duelam no próximo dia 29 de fevereiro, para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil. Até lá, a Fênix tenta a classificação direta para as semifinais do Campeonato Pernambucano. O time encara o Flamengo de Arcoverde neste sábado (24), às 16h30, na Arena de Pernambuco. Uma vitória simples já é o bastante para que a equipe passe de fase.



O jogo

A partida começou com o Retrô dominando as ações. A equipe tocava e tentava povoar o meio-campo, com o objetivo de impedir que o Manauara tivesse chances de criar jogadas. Ainda assim, no processo, o time de Camaragibe não conseguia produzir, nos minutos iniciais, oportunidades de gol.

Com o passar do tempo, o Manauara começou a se aventurar mais no ataque. Por mais que não levasse perigo de fato, conseguiu equilibrar mais a partida. A primeira boa chance veio apenas aos 12 minutos, quando Giva, camisa 9 do Retrô, aproveitou bom cruzamento rasteiro para tentar a batida, mas, no processo, dividiu com o goleiro Jonathan e o placar seguiu zerado.

Aos 29 minutos, o Retrô conseguiu chegar novamente. Após roubada de bola no meio de campo, a equipe trocou passes até a bola chegar em Giva, que, livre de marcação, bateu fraco e viu o goleiro Jonathan fazer a defesa.

No lance seguinte, pênalti para o Manauara. Após confusão na defesa do Retrô, o Robô da Amazônia trocou passes até chegar a Matheus Sacramento, que foi derrubado pelo goleiro Paulo Ricardo. Aos 32, o próprio atacante bateu e converteu a cobrança para abrir o placar e fazer o primeiro gol, tanto da partida, quanto da história do seu time em uma competição nacional.

Aos 39, o Retrô tentou responder. Alencar recebeu na entrada da área e chutou forte, no canto esquerdo, mas parou no goleiro Jonathan, que fez boa defesa. No rebote, Radsley limpou o zagueiro e bateu colocado, mirando o ângulo, mas a bola subiu muito e foi pela linha de fundo. A oportunidade demonstrava uma insistência da Fênix em voltar a se impor em campo.

O empate só veio aos 45 minutos do primeiro tempo. Após boa trama na ponta direita, Edson Lucas fez belo cruzamento e Mascote, como todo atacante com faro de gol, cabeceou colocado, no canto do goleiro, para recolocar o Retrô na partida. Com o placar em 1 a 1, a equipe já conseguia a classificação.



Intervalo

Na volta para o segundo tempo, as equipes passaram a se estudar bastante. Como o resultado era interessante para o Retrô, a equipe diminuiu um pouco o ritmo, enquanto o adversário tentava chegar ao ataque, mas sem sucesso. Foi apenas aos 10 minutos que veio a primeira boa oportunidade. Em cobrança de escanteio para a Fênix, Giva subiu mais alto que toda a defesa e cabeceou no canto, mas viu a bola passar muito perto da trave e morreu na linha de fundo.

Aos 16 minutos do segundo tempo, mais uma boa chegada do Retrô. Radsley costurou bem para cima da defesa do Manauara, driblou dois jogadores e bateu cruzado, no canto, para ver o goleiro Jonathan fazer outra defesa.

Dois minutos depois, aos 18, Giva finalmente conseguiu chegar às redes. O atacante aproveitou bate e rebate na pequena área, bateu no rebote e fez o gol da virada da Fênix. Com o tento, o jogador chegou a cinco tentos na temporada e se solidificou ainda mais como artilheiro do time em 2024.

Aos 26 minutos, o Manauara tentou dar uma resposta Xandy, de muito longe, limpou para a perna direita e chutou forte, no canto, mas parou nas mãos do goleiro Paulo Ricardo.



A partir daí, foi um jogo de ataque contra defesa. O Robô da Amazônia tentou bastante, mas não conseguiu fazer perigo ao Retrô. Já nos acréscimos, Leonam, da Fênix, teve ainda uma bela oportunidade para fazer o terceiro, com chute colocado da entrada da área, mas parou novamente no arqueiro do Manauara, que fez mais uma grande defesa. O placar do jogo terminou em 2 a 1.

Ficha do jogo



Manauara 1

Jonathan; Tibúrcio, Paulinho, Diego Clemente e Jhonathan Moc; Patrick, Vinícius (Luiz Fernando) e Juninho Palmares (Gama); Joãozinho (Xandy), Michael Paulista (Rafinha) e Matheus Sacramento (Neto). Técnico: Alan George.

Retrô 2

Paulo Ricardo; Israel, Dankler, Guilherme Paraíba e Edson Lucas; Moisés Ribeiro (Rômulo), Alencar e Radsley (Leonan); Luisinho (Luis Fernando), Giva (Gustavinho) e Mascote (Renato Henrique). Técnico: Roberto Fernandes.

Gols: Matheus Sacramento (Manauara) | Mascote e Giva (Retrô)

Cartões: Vinícius, Paulinho (Manauara) | Moisés (Retrô)

Público: 322 pessoas

Renda: R$ 2.985

