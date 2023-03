A- A+

Copa do Nordeste De virada, Sport bate CSA e garante primeira colocação geral na Copa do Nordeste Poupando peças, o Rubro-negro viu alagoanos terem um expulso, antes de virar o jogo no segundo tempo

Foi poupando peças de olho na sequência do torneio, mas o Sport conseguiu finalizar a primeira fase da Copa do Nordeste com a maior pontuação entre os 16 clubes que disputam a competição. Apesar da goleada do Fortaleza sobre o Santa Cruz, em noite de Facundo Labandeira, o Leão derrotou o CSA, por 3x1, de virada, nesta quarta-feira (22), no Rei Pelé, em Maceió. Com o resultado, chegou aos 19 pontos e terá o direito de atuar na fase de mata como mandante. Nas quartas de final, o Rubro-negro vai encarar o CRB.

O jogo

Com apenas o goleiro Renan e o zagueiro Sabino do considerado time titular, o Sport demorou a se encontrar em campo e a ameaçar a meta adversária. Aliás, o CSA - já eliminado - também atuou com um time alternativo, mas conseguiu abrir o placar ainda no começo do primeiro tempo. Em cobrança de falta, Celsinho pegou Renan desprevenido e bateu rasteiro para fazer 1x0, aos 12.

Sem criatividade, o Sport só foi assustar o goleiro Paulo Ricardo na reta final. De falta, Felipinho carimbou o travessão alagoano. Já nos acréscimos, o Leão foi premiado. Após cobrança de escanteio, Ewerthon desviou na primeira trave e Labandeira cabeceou para o gol aberto. Logo em seguida, o CSA viu Celsinho ser advertido com o segundo amarelo, por reclamação, e ser expulso de campo.

Com a superioridade numérica, o Sport resolveu de garantir os três pontos logo na volta do intervalo. No primeiro minuto, em descida pelo lado esquerdo, Felipinho cruzou, Thales afastou mal e a bola parou nos pés de Labandeira. De canhota, o uruguaio bateu no alto para virar o marcador. Sem forças, o CSA chegou a ter grande oportunidade com Thiaguinho, mas Renan brilhou para evitar o empate.

Aos 26, no entanto, após as primeiras modificações feitas, o Rubro-negro deu números finais ao encontro. Juba fez bom cruzamento da esquerda e Gabriel Santos testou para o fundo das redes.

Ficha do jogo

CSA 1

Paulo Ricardo; Celsinho, Thales, Lucas Ryan e Almir Luan; João Victor (William Oliveira), Bruno Matias e Jean Carlo; Robinho (Tomas Bastos), Dedé (Geovane) e Thiaguinho. Técnico: Vinícius Bergantin.

Sport 3

Renan; Ewerthon, Chico, Sabino e Felipinho; Pedro Martins, Fábio Matheus (Luciano Juba) e Matheus Vargas (João Igor); Labandeira (Paulinho), Wanderson (Jorginho) e Gabriel Santos (Kayke). Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Rei Pelé (Maceió/AL)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Ledes Jose Coutinho Neto (ambos da BA)

Gols: Celsinho, aos 12' do 1T (CSA); Labandeira, aos 49' do 1T e ao 1' do 2T, Gabriel Santos, aos 26' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Lucas Ryan, Robinho, Celsinho (CSA); Sabino (SPT)

Cartão vermelho: Celsinho (CSA)

