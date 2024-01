A- A+

Copa São Paulo de Futebol Júnior De virada, Sport perde para o Palmeiras e dá adeus à Copinha Leão não conseguiu segurar a vantagem diante do atual campeão da competição

Neste sábado (13), na Arena Barueri, mesmo abrindo o placar contra o atual campeão da competição, o Sport deixou a vitória escapar ao longo da partida e saiu derrotado pelo placar de 3x1, diante do Palmeiras, pela 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Jr.

Mesmo assim o Sport saiu na frente, aos 26 minutos do primeiro tempo, uma bobeada da defesa do Palmeiras entregou a bola nos pés de Marcelo Henrique, que pensou rápido e com um toquinho por cobertura mandou para o gol vazio e abriu o placar.

Mas não demorou muito para o Verdão buscar o empate. Aos 36 minutos, depois de uma cobrança de escanteio, Thalys, centroavante do Palmeiras, se antecipou no primeiro pau e deixou tudo igual na partida.

Já na segunda etapa, a virada da equipe paulista veio aos 22 minutos. Estevão, dito como uma das principais revelações do país lançou a bola na área, no meio da defesa pernambucana surgiu Luighi, que de perna esquerda empurrou para as redes.

O Leão se lançou ao ataque e deixou espaços que o Porco foi aproveitando aos poucos. No último minuto do tempo regulamentar, Allan venceu a disputa pela bola e na entrada da grande área finalizou no canto do goleiro rubro-negro e deu números finais para a partida.

Veja também

Copa do Nordeste Retrô sofre goleada da Juazeirense e fica fora da Copa do Nordeste