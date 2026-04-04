De virada, Sport vence o Londrina e garante a primeira vitória na Série B
Fora de casa, Leão contou com Barletta e Perotti para garantir mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro
Leia também
• Londrina x Sport: veja onde assistir, horário e prováveis escalações
• Exame aponta lesão e Zé Roberto vira baixa no Sport por até um mês
• Zé Roberto sofre entorse no tornozelo e Sport deve ter duas baixas ofensivas para encarar Londrina
O Sport garantiu a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (4). No Estádio Vitorino Gonçalves Dias, a equipe rubro-negra saiu atrás no placar, no primeiro tempo, mas voltou na segunda etapa decidida a lutar pela virada.
Com um início de jogo truncado, Bruno Santos abriu o placar para o Londrina aos 22', em um rebote do goleiro Thiago Couto. O empate do Leão veio aos 21' da etapa complementar, com Barletta, de pênalti. Na luta pela vitória, Perotti apareceu bem posicionado na área e virou a partida aos 41', garantindo os 3 pontos para a equipe pernambucana com o placar de 2 a 1.
O jogo
No Estádio VGD, o Sport começou pressionando aos 13 minutos. Após um belo cruzamento de Augusto Pucci, Biel cabeceia forte na área para uma defesa milagrosa do goleiro Kozlinski. 3 minutos depois, Yago Felipe invade a grande área sozinho e finaliza rasteiro para fora.
Apesar das oportunidades do Leão, quem abriu o placar foi o Londrina! Aos 22’, pelo lado direito, Thalis finaliza para defesa do goleiro Thiago Couto. No rebote, Bruno Santos aparece livre na área e coloca o Tubarão na dianteira do placar.
Em uma saída de bola errada do prata da casa Marcelo Ajul aos 28’, o Tubarão pressiona e quase encontra o segundo gol. Lucas Marques, porém, demora para chutar e acaba finalizando fraco.
Voltando a pressionar aos 42’, Felipinho encontra Perotti na área, que bate de primeira obrigando Kozlinski a realizar mais uma grande defesa na partida.
Na segunda etapa, o Sport voltou mais ofensivo. Após cobrança de escanteio aos 15’, o Londrina afasta o perigo e a bola sobra limpa na entrada da área para Yago Felipe, que solta a bomba por cima do gol de Kozlinski.
Seis minutos depois, Perotti finaliza e a bola fica no braço de Kevyn. Com o pênalti confirmado, Kozlinski até acerta o lado, mas Barletta cobra bem no canto direito para garantir o empate rubro-negro.
No final da partida, em uma jogada trabalhada pelo lado direito, Augusto Pucci encontra Perotti, que finaliza com categoria e vira a partida para o time pernambucano aos 41’.
A próxima partida do Sport será na próxima quarta-feira (8), às 21h30, contra o Retrô, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste.
Sport vence o Londrina fora de casa de virada pelo placar de 2 a 1 pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do Leão foram marcados por C. Barletta e Perotti. +#LONxSPT #SportNoBrasileirão pic.twitter.com/UUQmIeC6Ny
Ficha do jogo
Londrina 1
Kozlinski; Weverton, Yago Lincoln, Heron e Kevyn; André Luiz (Chumbinho), Lucas Marques, Thalis (Paulinho Moccelin); Vitinho (Caio Maia), Bruno Santos e Iago Teles (Juninho). Técnico: Allan Aal.
Sport 2
Thiago Couto; Augusto Pucci (Pedro Martins), Marcelo Ajul, Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas (Clayson), Biel e Yago Felipe (Marlon Douglas); Chrystian Barletta (Carlos de Pena) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.
Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias (Londrina/PR)
Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
Assistentes: Gizeli Casaril e Henrique Neu Ribeiro (ambos de SC)
Var: Adriano de Assis Miranda (SP)
Gols: Bruno Santos, aos 22' do 1T (LON); Chrystian Barletta, de pênalti, aos 27' do 2T e Perotti, aos 41’ do 2T (SPT)
Cartões amarelos: Thalis e Paulinho Moccelin (LON)
Público: 4.626