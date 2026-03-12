Qui, 12 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Campeonato Brasileiro

De virada, Vasco vence Palmeiras na estreia de Renato Gaúcho, pelo Brasileirão

Após sair atrás no primeiro tempo, Cruzmaltino teve grande atuação na etapa final para sair com resultado positivo

Reportar Erro
Vasco 2x1 Palmeiras, em São JanuárioVasco 2x1 Palmeiras, em São Januário - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O campeão paulista Palmeiras teve uma atuação de pouco brilho em sua primeira partida após o título estadual, conquistado sobre o Novorizontino, no domingo. De virada, perdeu por 2 a 1 para o Vasco em São Januário, nesta quinta-feira, em duelo da quinta rodada do Brasileirão, no qual foi encerrado um jejum de 10 anos sem o time carioca vencer o adversário paulistano. Depois de abrir o placar com Flaco López no primeiro tempo, viu os vascaínos Thiago Mendes e Cuiabano irem à rede.

Com 10 pontos, o time de Abel Ferreira, substituído pelo auxiliar João Martins nesta noite porque está suspenso, continua dentro do G-4. O Vasco de Renato Gaúcho, que estreou no comando do clube após ser contratado para substituir Fernando Diniz, celebra a primeira vitória no campeonato e chega aos quatro pontos, fora da zona de rebaixamento.

O início do primeiro tempo foi de equilíbrio e dificuldades ofensivas para as duas equipes. O Vasco começou com linhas mais avançadas e maior intensidade nas disputas no meio-campo, tentando acelerar a transição ofensiva principalmente pelos lados do campo.

O Palmeiras, por sua vez, adotou postura mais paciente, valorizando a circulação de bola e esperando brechas na defesa carioca para infiltrar. A equipe alviverde jogava com algumas modificações na escalação, como Ramón Sosa no lugar do poupado Vitor Roque.

Leia também

• Palmeiras supera Flamengo em estudo de valor de elencos do futebol mundial; veja ranking

• Rossi, do Flamengo, supera Fábio, Hugo Souza e Léo Jardim em aproveitamento em pênaltis; veja raio-x

• Novo técnico do Vasco, Renato Gaúcho já teve duas passagens pelo clube; relembre



Com o tempo, o jogo ficou mais truncado e marcado por muitas disputas físicas no setor central. O Vasco conseguiu algumas aproximações em finalizações de média distância e jogadas construídas em velocidade, mas encontrou dificuldades diante do sistema defensivo bem organizado do time paulista.

Embora pouco prolífico, o ataque palmeirense foi eficiente, e um chute com efeito de Flaco López, após passar por Lucas Piton pelo lado direita da área, tirou o zero do placar. Os minutos até o apito do intervalo foram de nervosismo para os vascaínos, que, nas arquibancadas, descontaram a frustração em Piton, muito vaiado na saída para o vestiário.

O lateral-esquerdo sequer voltou para o segundo tempo, substituído por Cuiabano. O Vasco retornou com maior presença no campo de ataque, mesmo sem a bola, já que subiu a marcação para dificultar a saída palmeirense. Enquanto isso, a equipe paulista parecia muito acomodada, o que facilitou a remontada vascaína.

O time de Renato Gaúcho passou encaixar troca de passe rápidas para penetrar a defesa palmeirense. Após tabelinha com David, Thiago Mendes fez o gol de empate, ao colocar a bola no cantinho, de chapa. Cerca de 10 minutos depois, ótima triangulação da equipe cruzmaltina terminou em gol de Cuiabano.

Ficha técnica

Vasco 2x1 Palmeiras

Vasco - Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robern Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Hugo Moura (Barros), Thiago Mendes e Tchê Tchê (Johan Rojas); Nuno Moreira (Adson), David (Spinelli) e Andrés Gómez. Técnico: Renato Gaúcho.

Palmeiras - Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté (Giay); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson (Luighi) e Jhon Arias; Ramón Sosa (Lucas Evangelista) e Flaco López (Allan). Técnico: João Martins (auxiliar)

Gols - Flaco López, aos 40 minutos do primeiro tempo. Thiago Mendes, aos 17, e Cuiabano, aos 27 minutos do segundo tempo.
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Cartões amarelos: Tchê Tchê, Thiago Mendes (Vasco); Allan e Luighi (Palmeiras).
Renda: R$ 1.187.398,00.
Público: 17.291 presentes (16.647 pagantes).
Local: São Januário, no Rio (RJ).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter