De visita ao CT do Flamengo à praia com Chumbinho: como Jimmy Butler curte o Rio

ESPORTES

Astro da NBA e vice-campeão da Liga Americana de Basquete pelo Miami Heat, Jimmy Butler chegou na terça (20) ao Rio de Janeiro para passar uma parte de suas férias e aproveitou bastante o dia. O Ala americano teve em seu roteiro uma ida à praia da Barra da Tijuca, com o surfista Chumbinho, visita ao CT do Flamengo e almoço com os jogadores Gabigol e Filipe Luís, em uma churrascaria. Butler, inclusive, abriu o álbum de fotos de sua viagem.

Na manhã da última terça-feira, o americano visitou o Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo, e gravou um vídeo com alguns funcionários do time. O clube, inclusive, preparou uma camisa em homenagem ao ala do Miami Heat com o número 22 e o nome de Jimmy Butler estampado nas costas.

Butler é um fã declarado do futebol brasileiro e do Brasil. Amigo de Neymar, ele torceu para a seleção brasileira e vibrou com as vitórias na Copa do Mundo do Catar e no Mundial da Rússia, em 2018. No ano passado, ele apareceu no banco de reservas em um jogo do Miami Heat com a camisa do Santos.

