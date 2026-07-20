De volta à "borracharia"? Relembre como estão as principais competições do futebol brasileiro
Com o fim da Copa do Mundo, atenção de torcedores se volta ao cenário de clubes, que já tem jogos decisivos nos próximos dias
A Copa do Mundo, encerrada no domingo, com vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina, dá lugar ao futebol brasileiro no dia a dia do torcedor.
Apesar dos memes sobre a "volta à borracharia", que brincam com a comparação entre o futebol de seleções e de clubes nas redes sociais, há grandes jogos de competições importantes pela frente.
O Campeonato Brasileiro já voltou antes mesmo da decisão da Copa, com a 19ª rodada, que segue em andamento. No meio da semana, há brasileiros na disputa dos playoffs de repescagem da Copa Sul-Americana.
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Já no final de semana do início de agosto, é a Copa do Brasil que retorna, na abertura das oitavas de final. Relembre como estão as competições:
Brasileirão
A competição retornou com partidas da 19ª rodada e outras remarcadas antes mesmo do fim da Copa do Mundo, nos dias 16 e 17. A rodada segue até o dia 23.
O Palmeiras lidera a competição, com 41 pontos. Sete à frente do vice-líder Flamengo, que tem um jogo a menos.
Veja os próximos jogos:
21/7 - Atlético-MG x Bahia
22/7 - Coritiba x Palmeiras
22/7 - São Paulo x Athletico
22/7 - Internacional x Cruzeiro
22/7 - Chapecoense x Flamengo
23/7 - Corinthians x Remo
23/7 - Botafogo x Vitória (jogo remarcado da 4ª rodada)
Copa do Brasil
A competição abre suas oitavas de final no primeiro final de semana do mês de agosto.
Veja os próximos jogos:
1/8 - Vasco x Fluminense
1/8 - Atlético-MG x Juventude
1/8 - Santos x Remo
2/8 - Palmeiras x Fortaleza
2/8 - Mirassol x Grêmio
2/8 - Chapecoense x Cruzeiro
2/8 - Internacional x Corinthians
3/8 - Athletico x Vitória
Libertadores
A competição abre suas oitavas de final no dia 11 de agosto. Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Mirassol e Corinthians são os representantes do país.
Veja os próximos jogos:
11/8 - Fluminense x Independiente Rivadavia
12/8 - Palmeiras x Cerro Porteño
12/8 - Cruzeiro x Flamengo
13/8 - Mirassol x LDU
13/8 - Rosário Central x Corinthians
Sul-Americana
Já nesta semana, a competição volta com os playoffs de repescagem. Santos, Vasco, Bragantino e Grêmio estão nesta fase da competição.
São Paulo, Atlético-MG e Botafogo já estão nas oitavas, previstas para a semana do dia 12 de agosto, mas ainda aguardam os adversários.
Veja os próximos jogos:
21/7 - Santos x Universidad Central
22/7 - Vasco x Independiente Medellín
22/7 - Bragantino x Sporting Cristal
23/7 - Grêmio x Bolívar