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Futebol De volta à "borracharia"? Relembre como estão as principais competições do futebol brasileiro Com o fim da Copa do Mundo, atenção de torcedores se volta ao cenário de clubes, que já tem jogos decisivos nos próximos dias

A Copa do Mundo, encerrada no domingo, com vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina, dá lugar ao futebol brasileiro no dia a dia do torcedor.

Apesar dos memes sobre a "volta à borracharia", que brincam com a comparação entre o futebol de seleções e de clubes nas redes sociais, há grandes jogos de competições importantes pela frente.

O Campeonato Brasileiro já voltou antes mesmo da decisão da Copa, com a 19ª rodada, que segue em andamento. No meio da semana, há brasileiros na disputa dos playoffs de repescagem da Copa Sul-Americana.

Já no final de semana do início de agosto, é a Copa do Brasil que retorna, na abertura das oitavas de final. Relembre como estão as competições:

Brasileirão

A competição retornou com partidas da 19ª rodada e outras remarcadas antes mesmo do fim da Copa do Mundo, nos dias 16 e 17. A rodada segue até o dia 23.

O Palmeiras lidera a competição, com 41 pontos. Sete à frente do vice-líder Flamengo, que tem um jogo a menos.



Veja os próximos jogos:

21/7 - Atlético-MG x Bahia

22/7 - Coritiba x Palmeiras

22/7 - São Paulo x Athletico

22/7 - Internacional x Cruzeiro

22/7 - Chapecoense x Flamengo

23/7 - Corinthians x Remo

23/7 - Botafogo x Vitória (jogo remarcado da 4ª rodada)

Copa do Brasil

A competição abre suas oitavas de final no primeiro final de semana do mês de agosto.



Veja os próximos jogos:

1/8 - Vasco x Fluminense

1/8 - Atlético-MG x Juventude

1/8 - Santos x Remo

2/8 - Palmeiras x Fortaleza

2/8 - Mirassol x Grêmio

2/8 - Chapecoense x Cruzeiro

2/8 - Internacional x Corinthians

3/8 - Athletico x Vitória

Libertadores

A competição abre suas oitavas de final no dia 11 de agosto. Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Mirassol e Corinthians são os representantes do país.



Veja os próximos jogos:

11/8 - Fluminense x Independiente Rivadavia

12/8 - Palmeiras x Cerro Porteño

12/8 - Cruzeiro x Flamengo

13/8 - Mirassol x LDU

13/8 - Rosário Central x Corinthians

Sul-Americana

Já nesta semana, a competição volta com os playoffs de repescagem. Santos, Vasco, Bragantino e Grêmio estão nesta fase da competição.

São Paulo, Atlético-MG e Botafogo já estão nas oitavas, previstas para a semana do dia 12 de agosto, mas ainda aguardam os adversários.



Veja os próximos jogos:

21/7 - Santos x Universidad Central

22/7 - Vasco x Independiente Medellín

22/7 - Bragantino x Sporting Cristal

23/7 - Grêmio x Bolívar

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