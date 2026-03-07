De volta à Copa do Mundo após título olímpico, Lucas Pinheiro Braathen vence slalom gigante
Essa foi a primeira prova após Milão-Cortina quando o esquiador foi ouro para o Brasil
Menos de um mês após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026, Lucas Pinheiro Braathen voltou ao lugar mais alto do pódio. Neste sábado, ele venceu a prova de slalom gigante na etapa de Kranjska Gora, na Eslovênia, pela Copa do Mundo de Esqui Alpino 2025/2026.
Após liderar a primeira parte da prova, o brasileiro obteve o tempo combinado de 2min11s95 para garantir mais uma vitória na carreira (a sétima no circuito internacional).
O suíço Loic Meillard foi o segundo colocado, 54 centésimos atrás. Já o austríaco Stefan Brennsteiner completou o pódio com 2min12s75.
Com a vitória, Lucas garante o sexto pódio (e segunda vitória) nesta temporada da Copa do Mundo. Ele também ganhou o slalom em Levi, na Finlândia, em novembro de 2025, e garantiu quatro pratas: Alta Badia (Itália), Adelboden e Wengen (Suíça) e em Schladming (Áustria). Já são onze pódios pelo Brasil no circuito internacional.
Já são dez provas consecutivas entre os cinco primeiros colocados na Copa do Mundo de Esqui Alpino 2025/2026. Das últimas 12 corridas, só ficou fora do Top 5 justamente no slalom em Milão-Cortina 2026, quando não completou a primeira descida.
Das 19 provas que disputou na temporada (incluindo os Jogos Olímpicos de Inverno 2026), só não completou três delas e ficou fora dos dez primeiros apenas uma vez: justamente no super-G, disciplina em que participou após três anos. Na ocasião, foi o 64º em Copper Mountain, nos Estados Unidos.
A ótima fase reflete no ranking da competição. Com o ouro, Lucas Pinheiro Braathen diminui a diferença na classificação do slalom gigante. Agora ele possui 447 pontos e está atrás do suíço Marco Odermatt, líder com 495 – ele tirou 55 pontos apenas nesta prova. O brasileiro também consolida a vice-liderança na classificação geral com 898 pontos – Odermatt lidera com 1.530.