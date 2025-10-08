A- A+

Futebol De volta à seleção brasileira, Éder Militão diz que pensou em se aposentar após sofrer lesões Zagueiro do Real Madrid ficou fora de combate por 438 dias nos últimos dois anos

De volta à seleção brasileira para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul, o zagueiro Éder Militão revelou que pensou em parar de jogar futebol após lesionar o joelho duas vezes. O defensor do Real Madrid sofreu duas lesões no ligamento cruzado anterior e ficou fora de combate por 438 dias nos últimos dois anos.

Na primeira cirurgia, no lado esquerdo, em 2023, foram 214 dias de inatividade, e na segunda, no lado direito, Militão ficou 224 dias longe dos gramados. Essas duas lesões graves o mantiveram fora dos holofotes do futebol por quase duas temporadas: 2023/24 e 2024/25.

— Na segunda lesão, passaram muitas coisas pela minha cabeça. Pensei em parar de jogar bola, porque não é fácil, mas com a ajuda da minha esposa, da minha filha e dos companheiros, hoje estou aqui para jogar bem — disse Éder Militão, que completou:

— Foram dois anos difíceis, com duas lesões muito complicadas. Acaba que a segunda você encara de outra forma por já saber do processo. Não é uma coisa fácil de lidar. Tem que estar muito apegado a família, a Deus... É algo que te tira rotina, do que você está acostumado a fazer, a treinar. De repente, você fica em casa dependendo de uma ajuda, de alguém fazer as coisas para você. Graças a Deus, me recuperei das lesões, voltei ao grande nível, o que não é fácil.

Éder Militão se recuperou e voltou a atuar na Copa do Mundo de Clubes, em junho. Ele ficou fora das duas primeiras convocações de Ancelotti, principalmente para voltar ao ritmo de jogo ideal, mas agora recuperou o espaço na Data Fifa de outubro e deve ser utilizado nos próximos dois amistosos da seleção brasileira.

O Brasil de Militão encara a Coreia do Sul nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília), em amistoso no Seul World Cup Stadium. Na próxima terça-feira, a seleção jogará contra o Japão, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium.

Veja também