Futebol

De volta à seleção brasileira, Éder Militão diz que pensou em se aposentar após sofrer lesões

Zagueiro do Real Madrid ficou fora de combate por 438 dias nos últimos dois anos

Éder Militão, zagueiro da SeleçãoÉder Militão, zagueiro da Seleção - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

De volta à seleção brasileira para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul, o zagueiro Éder Militão revelou que pensou em parar de jogar futebol após lesionar o joelho duas vezes. O defensor do Real Madrid sofreu duas lesões no ligamento cruzado anterior e ficou fora de combate por 438 dias nos últimos dois anos.

Na primeira cirurgia, no lado esquerdo, em 2023, foram 214 dias de inatividade, e na segunda, no lado direito, Militão ficou 224 dias longe dos gramados. Essas duas lesões graves o mantiveram fora dos holofotes do futebol por quase duas temporadas: 2023/24 e 2024/25.

— Na segunda lesão, passaram muitas coisas pela minha cabeça. Pensei em parar de jogar bola, porque não é fácil, mas com a ajuda da minha esposa, da minha filha e dos companheiros, hoje estou aqui para jogar bem — disse Éder Militão, que completou:

— Foram dois anos difíceis, com duas lesões muito complicadas. Acaba que a segunda você encara de outra forma por já saber do processo. Não é uma coisa fácil de lidar. Tem que estar muito apegado a família, a Deus... É algo que te tira rotina, do que você está acostumado a fazer, a treinar. De repente, você fica em casa dependendo de uma ajuda, de alguém fazer as coisas para você. Graças a Deus, me recuperei das lesões, voltei ao grande nível, o que não é fácil.

Éder Militão se recuperou e voltou a atuar na Copa do Mundo de Clubes, em junho. Ele ficou fora das duas primeiras convocações de Ancelotti, principalmente para voltar ao ritmo de jogo ideal, mas agora recuperou o espaço na Data Fifa de outubro e deve ser utilizado nos próximos dois amistosos da seleção brasileira.

O Brasil de Militão encara a Coreia do Sul nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília), em amistoso no Seul World Cup Stadium. Na próxima terça-feira, a seleção jogará contra o Japão, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium.

